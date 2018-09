Người đàn ông ở TP HCM mất 3 tỷ sau cuộc điện thoại

Công an TP HCM ngày 24/9 phối hợp cùng quận 5 xác minh nhiều số tài khoản để điều tra vụ anh Huỳnh (49 tuổi) bị người xưng là cán bộ Công an Hà Nội lừa mất 3 tỷ đồng.

Theo trình báo, anh Huỳnh nhận được điện thoại của nam thanh niên nhận là trung úy Lâm Thành Trung, công tác tại Phòng Cảnh sát hình sự Công an Hà Nội. Thấy anh ta nói khá rõ về các thông tin cá nhân của mình, kiểm tra số điện thoại gọi đến thuộc Công an Hà Nội, anh Huỳnh tin là công an thật.

Ở cuộc gọi sau, nam thanh niên nói anh Huỳnh liên quan một số hoạt động của băng tội phạm rửa tiền, yêu cầu cung cấp nhiều tài khoản ngân hàng, số tiền, để xác minh nếu không sẽ bắt giam. Anh Huỳnh sợ hãi, giải thích nguồn tiền của mình trong sạch nhưng anh ta nổi cáu, không chấp nhận.

Người xưng là cảnh sát hình sự yêu cầu anh Huỳnh chuyển hết tiền đến "tài khoản an toàn của cơ quan điều tra". Khi rà soát xong, nếu xác định tiền của anh không liên quan băng tội phạm sẽ được chuyển lại.

Anh Huỳnh hai lần đến ngân hàng trên đường Trần Hưng Đạo và Tạ Quang Bửu (quận 5) chuyển tổng cộng 3 tỷ đồng đến số tài khoản "trung uý" đưa. Chờ mãi không thấy cơ quan điều tra trả lại tiền, nạn nhân gọi điện lại cũng không liên hệ được nên đến công an trình báo.

Công an quận 5 xác định, tài khoản nhận tiền của anh Huỳnh mang tên Phạm Văn Nam và Bùi Thị Loan. Cơ quan điều tra đang phối hợp với các ngân hàng để xác minh lai lịch, truy bắt kẻ lừa đảo.

Trước đó, Công an TP HCM nhiều lần cảnh báo đến các tỉnh thành về thủ đoạn lừa đảo qua điện thoại. Những băng nhóm do người nước ngoài cầm đầu, cấu kết một số người Việt chuyên giả là cảnh sát, cán bộ VKS gọi điện đến nhà dân hăm doạ dính líu đến tội phạm, yêu cầu chuyển tiền để xác minh rồi chiếm đoạt.

Số điện thoại hiển thị đến người nghe thuộc Bộ Công an, VKS... được chúng làm giả bằng công nghệ cao.

Quốc Thắng