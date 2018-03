Nghịch tử ở miền Tây dọa giết cha, đuổi chém công an

Phạm Trung Sẻ lúc bị bắt. Ảnh: Lan Vy.

Ngày 27/3, Công an huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang đã hoàn tất điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp đề nghị truy tố Phạm Trung Sẻ (38 tuổi, ở xã Vĩnh Bình Nam) về tội Chống người thi hành công vụ.

Theo điều tra, ngày 20/1, sau khi uống rượu, Sẻ cầm dao sang nhà cha ruột ở cùng địa phương gây sự vì chuyện tranh chấp ranh đất. Sợ con trai sát hại mình nên người cha báo cảnh sát.

Vài phút sau, Phó công an xã Vĩnh Bình Nam cùng các công an viên đến can ngăn, yêu cầu Sẻ cất dao, trở về nhà ngủ. Tuy nhiên, người đàn ông này vẫn hung hăng, cầm dao dọa giết cha ruột và đuổi chém lực lượng công an nhưng bị khống chế, tước hung khí.

Cửu Long