Nghi vấn ôtô bị gài mìn, phát nổ lúc nửa đêm

Chiếc xe hư hỏng sau tiếng nổ lớn. Ảnh: CTV

Ngày 1/5, Công an huyện Vĩnh Bảo (Hải Phòng) xác nhận đang điều tra việc chiếc ôtô của chủ quán karaoke bị phá hoại lúc nửa đêm.

Theo nhà chức trách, khoảng 1h sáng nay, chiếc ôtô của ông Hoàng Văn Huê (40 tuổi) đỗ trước cửa quán karaoke bỗng phát nổ. Xe không bị cháy song hư hỏng, nhiều bộ phận văng xa hàng chục mét.... Thời điểm này trong xe không có người.

Công an nghi vấn ôtô bị cài mìn. Sáng nay, chiếc xe được đưa đi khám nghiệm, giám định để phục vụ điều tra.

Cho rằng vụ việc có tính chất nghiêm trọng, nguyên nhân có thể do thù ghét cá nhân, Ban giám đốc Công an thành phố chủ đạo các phòng nghiệp vụ phối hợp cùng công an huyện Vĩnh Bảo vào cuộc phá án.