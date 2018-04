Nghi can cuối cùng trong băng cướp ngân hàng ở TP HCM bị bắt

Hai thanh niên cướp ngân hàng ở TP HCM

Khuê đến đầu thú. Ảnh: Công an cung cấp.

Ngày 11/4, Công an quận Tân Phú (TP HCM) bắt Nguyễn Ngọc Khuê (31 tuổi) - nghi can cùng Nguyễn Trường Khải (35 tuổi) và Đào Ngọc Nam (28 tuổi) thực hiện vụ cướp chi nhánh ngân hàng An Bình trên đường Luỹ Bán Bích.

Theo điều tra, Khải là người cầm đầu băng cướp. Cả ba ngụ ở quận Bình Tân, không xa hiện trường.

Do kinh doanh thua lỗ, Khải bàn với hai người bạn mua súng bắn đạn bi để đi cướp ngân hàng. Chúng chọn một chi nhánh của nhà nước trên đường Lũy Bán Bích.

Sau khi theo dõi hoạt động tại đây, Khải đưa tiền cho Khuê mua balô, áo khoác, khẩu trang, găng tay... Còn Nam thay biển số giả chiếc xe Exciter của mình để đồng phạm sử dụng.

Lời khai tên cướp ngân hàng

Sáng 31/3, bộ ba gặp nhau tại cầu Bình Thuận, Nam lấy sơn đen phun lên biển số xe, giao cho Khuê chở Khải đến ngân hàng ra tay. Tuy nhiên, do là sáng thứ bảy, nơi này nghỉ việc nên chúng đành quay về.

Ngang qua chi nhánh ngân hàng An Bình trên cùng tuyến đường, thấy chỉ có một bảo vệ ngồi phía trước, Khải quyết định vào cướp.

Anh ta cầm súng, lên đạn, khống chế bảo vệ. Khuê đi theo, ném balô vào quầy yêu cầu nhân viên bỏ tiền. Chúng hét to, yêu cầu mọi người im lặng, nếu không sẽ bắn chết.

Nhân viên bảo vệ bất ngờ chống trả, tri hô "cướp", các nhân viên giao dịch lập tức bấm chuông báo động. Khải bị bảo vệ giằng co quyết liệt nên hoảng sợ, ra hiệu cho Khuê bỏ chạy ra ngoài tẩu thoát mà không cướp được tiền. Bảo vệ đuổi theo nhưng không kịp.

Cảnh sát sau đó đã bắt được Khải, Nam và truy lùng gắt gao Khuê nhưng anh ta đã trốn khỏi địa phương.

Khải và Nam bị bắt trước đó. Ảnh: Quốc Thắng.

Khai với cơ quan điều tra, Khải cho biết, do lên kế hoạch từ trước nên biết hình ảnh của nhóm mình sẽ bị camera an ninh trên đường ghi được. Nên lúc bỏ chạy khỏi ngân hàng, chúng cố tình chạy lòng vòng, xuyên qua các con hẻm, vòng ngược trở lại đoạn đường cũ... để cảnh sát không nghĩ là nghi can, hoặc không thể biết chạy đường nào.

Khi đến Long An, chúng đốt hết quần áo, vứt súng, thay quần áo mới rồi quay về nhà ở quận Bình Tân nhưng chỉ hai ngày sau thì bị cảnh sát bắt giữ.

Quốc Thắng