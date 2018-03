Nghi can bị truy nã trong đường dây đánh bạc nghìn tỷ ra đầu thú

43 triệu tài khoản tham gia mạng lưới đánh bạc trực tuyến lớn nhất nước / Hơn 9.500 tỷ đồng đổ vào đường dây đánh bạc liên quan cựu cục trưởng C50

Đường dây đánh bạc nghìn tỷ hoạt động ra sao.

Cơ quan An ninh điều tra (Công an tỉnh Phú Thọ) vừa phối hợp với Công an huyện Phúc Thọ (Hà Nội) vận động Hoàng Văn Trọng (27 tuổi) ra trình diện sau khi bị phát lệnh truy nã vào cuối năm 2017.

Trọng là một trong 9 người bị khởi tố về tội Tổ chức đánh bạc và bị cơ quan điều tra truy tìm. Trọng bị cáo buộc là đại lý cấp một trong hệ thống đánh bạc trực tuyến do Phan Sào Nam và Nguyễn Văn Dương làm chủ mưu.

Từ tháng 6/2016 đến 8/2017, Trọng đã mua bán RIK (tên gọi của tiền ảo trong game bài), hưởng chênh lệch 2%. Cứ 100.000 tiền RIK, Trọng mua với giá 82.000 đồng tiền thật rồi bán cho người chơi với giá 84.000 đồng. Tổng số tiền Trọng thu lời được ước tính hơn một tỷ đồng.

Công an tỉnh Phú Thọ tiếp tục kêu gọi các bị can còn lại ra đầu thú.

