Nam thanh niên thừa nhận đánh chết con riêng của vợ hờ

Nghi án nam thanh niên đánh chết con riêng của vợ hờ

Ngày 2/4, Công an thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước cho biết, sau Nguyễn Văn Hải (21 tuổi) đã thừa nhận đã có hành vi bạo hành khiến bé Nguyễn Thành Đạt (8 tuổi) tử vong.

Nguyễn Văn Hải thừa nhận đánh chết con riêng của vợ hờ. Ảnh: Văn Trăm.

Hải cho biết từng có vợ nhưng chưa có con và đã ly dị. Thời gian qua, anh ta sống chung như vợ chồng với chị Đoàn Thị Hồng Nga (30 tuổi) tại phòng trọ xã Tiến Thành, thị xã Đồng Xoài. Đạt là con riêng của chị Nga với người chồng trước.

Sáng 27/3, chị Nga đi làm công ty nên Hải ở nhà mua thức ăn cho Đạt. Bé không chịu ăn nên bị anh ta dọa nạt, đấm mạnh vào ngực. Thấy Đạt khóc, gã đá mạnh vào hông làm bé văng vài mét rồi ngã xuống nền nhà bất tỉnh. Hải sau đó đưa bé vào bệnh viện gần nhà trọ cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong.

Lo sợ, Hải gọi điện bàn với vợ hờ đưa thi thể con trai về nhà mình ở xã Lộc Tấn, huyện Lộc Ninh để mai táng với lý do, bé bị té trong nhà tắm tử vong. Tuy nhiên, khi tắm bé để đưa vào quan tài, một số người đã phát hiện cơ thể có nhiều vết bầm tím nghi do bị đánh đập nên đã trình báo công an.

"Qua mổ tử thi, nạn nhân có dấu hiệu bị tác động của ngoại lực dẫn đến tử vong", cán bộ điều tra cho biết.

Tại cơ quan điều tra, Hải cũng khai trước đó đã nhiều lần đấm, đá con riêng của vợ sau đó dùng điện thoại chụp hình, quay phim rồi tung lên Facebook đùa cợt.

Căn nhà trọ, nơi Hải nhiều lần đánh con riêng của vợ. Ảnh: Văn Trăm.

Công an tỉnh Bình Phước đang chờ kết quả giám định pháp y để khởi tố Hải; đồng thời tiếp tục làm việc với người mẹ để điều tra.

Văn Trăm