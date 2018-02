Kẻ truy nã xin ăn xong chén cơm trước lúc bị bắt

Hồ Viết Hiền (52 tuổi, trú huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An) bị truy nã toàn quốc về tội Cố ý gây thương tích vừa bị Công an tỉnh Nghệ An bắt khi đang trốn tại Tây Nguyên.

Theo hồ sơ vụ án, Hiền vốn có hai tiền án về Cố ý gây thương tích và Hủy hoại tài sản. Mãn hạn tù trở về địa phương, nhưng ông ta vẫn không bỏ được bản tính hung hăng...

Đầu năm 2016, Hiền cùng đám bạn chúc tụng nhau tại quán nhậu thì xảy ra mâu thuẫn. Hiền dùng dao chém trúng đầu anh Nguyễn Văn Quang (33 tuổi, trú huyện Nghĩa Đàn) rồi bỏ trốn.

Công an Nghĩa Đàn sau đó phát lệnh truy nã toàn quốc với Hiền, song việc truy bắt không có kết quả.

Hồ Văn Hiền lúc bị di lý về Nghệ An.

Cuối năm 2017, cảnh sát truy nã Nghệ An phát hiện Hiền đang có mặt tại khu vực ven biển thành phố Cam Ranh (Khánh Hòa). Trinh sát đánh giá, kẻ trốn truy nã rất ma mãnh, đa nghi, ban ngày hắn ta chọn những đầm nuôi tôm để làm thuê, về đêm thì ra bãi biển mò ngao kiếm thêm thu nhập...

Trưa 30/1, khi Hiền đang ngồi ăn tại chòi canh tôm thì cảnh sát hóa trang từ ba phía bất ngờ tiếp cận khiến hắn luống cuống, biết không thể bỏ chạy.

"Tay cầm chén cơm run bần bật, Hiền nói cho em ăn xong bữa cơm thì sẽ theo cán bộ", cán bộ truy nã kể.

Bị can vừa được di lý về bàn giao cho Công an huyện Nghĩa Đàn thụ lý.