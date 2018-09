Kẻ ngáo đá dùng liềm khống chế bà lão, đòi cảnh sát đưa ôtô đến

Khoảng 17h ngày 26/9, Hoàng Văn Nghiêm (32 tuổi) đã dùng liềm cắt cỏ khống chế bà Nguyễn Thị Tuyển (62 tuổi) tại huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang. Nghiêm sau đó ép nạn nhân đi từ cánh đồng về nhà ông Hải (66 tuổi) ở cùng xã.

Cảnh sát khống chế Nghiêm. Ảnh: Công an cung cấp.

Tại nhà ông Hải, Nghiêm cố thủ trong nhà, tiếp tục uy hiếp "con tin" và yêu cầu cảnh sát điều ôtô đến để hắn bỏ trốn.

Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang trực tiếp có mặt tại hiện trường để chỉ đạo. Sau khoảng 2 giờ thuyết phục, cảnh sát khống chế được Nghiêm và giải cứu nạn nhân.

Nghiêm tại cơ quan điều tra. Ảnh: Hoàng An.

Chiều 27/9, công an huyện Yên Dũng cho biết đang tiếp tục làm rõ vụ án. Theo cảnh sát, trước đó Nghiêm có sử dụng ma túy đá. Do bị ảo giác nên anh ta tưởng tượng có người đang theo dõi và liên tục đòi đánh. Khi gặp bà Tuyển, hắn đã khống chế đòi đưa đến nơi an toàn.