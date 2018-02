Kẻ giang hồ bị bắt khi về nhà ăn Tết

Chiều 17/2, Công an huyện Quỳ Hợp (Nghệ An) bắt Nguyễn Công Hùng (30 tuổi, trú xã Minh Hợp) để điều tra hành vi cố ý gây thương tích.

Theo hồ sơ, chiều 9/1 Hùng cùng đám bạn đi từ quán karaoke ở xã Nghĩa Xuân (huyện Quỳ Hợp) ra đường thì thấy xe khách của anh Ngô Anh Tuấn đang đỗ bên lề đường để bốc hàng. Sẵn tính côn đồ, Hùng lớn tiếng chửi tục "ai cho mày đỗ xe ở đây".

Anh Tuấn chưa kịp thanh minh thì Hùng nhặt gạch đá ném tới tấp. Khi anh Tuấn trèo từ xe xuống, Hùng cùng đám bạn lao tới đấm đá hội đồng khiến nạn nhân phải bỏ chạy, nhập viện vì thương tích nặng.

Công an huyện Quỳ Hợp sau đó khởi tố vụ án, khởi tố bị can bắt ba nghi can. Hùng bỏ trốn khỏi địa phương.

Nguyễn Công Hùng tại cơ quan công an. Ảnh: Phan Giang.

Chiều nay, khi Hùng vừa trở về nhà ăn Tết với người thân thì bị cảnh sát bắt. Hùng thừa nhận gây án do thấy nạn nhân đỗ xe "ngứa mắt".

Theo cảnh sát, Hùng từng có hai tiền án về tội Chiếm đoạt tài sản và tội Đánh bạc. Vừa mãn hạn tù được nửa tháng, anh ta lại gây án.