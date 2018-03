Hơn 100 cảnh sát vào rừng lùng bắt nhóm nghi can bắn chết người

Nam thanh niên bị bắn chết khi chơi bida

Tối 27/3, ông Phùng Tô Long - Phó chủ tịch UBND huyện Sơn Hà (Quảng Ngãi) cho biết, hơn 100 người gồm Công an huyện Sơn Hà, Công an huyện Ba Tơ cùng lực lượng dân quân đang vây bắt các nghi can bắn chết người đang lẩn trốn trong rừng thuộc xã Sơn Ba.

Chiếc ôtô của nhóm nghi can bị lật ở bìa rừng khi chạy trốn cảnh sát. Ảnh: Công an Quảng Ngãi.

Trước đó, trưa cùng ngày, anh Nguyễn Mạnh Cương (30 tuổi) và Lê Văn Xuân (36 tuổi, quê Nghệ An) đang đánh bida ở TP Kon Tum thì bị hai người đàn ông đến rút súng bắn liên tiếp nhiều phát đạn. Anh Cương tử vong tại chỗ, anh Xuân bị thương được đưa đi cấp cứu.

Sau khi gây án, ba nghi can tẩu thoát khỏi hiện trường, sau đó chạy ôtô theo quốc lộ 24 hướng về Quảng Ngãi. Nhận tin báo, Công an huyện Sơn Hà tổ chức chốt chặn khiến nhóm nghi can phải quay đầu ôtô hướng vào rừng.

Đến bìa rừng xã Sơn Ba ôtô bị lật, một người bị bắt giữ, hai kẻ còn lại lẩn trốn. Khám xét chiếc ôtô, cảnh sát phát hiện súng và lựu đạn.

"Hai nghi can còn lại vẫn đang lẩn trốn trong rừng, chúng tôi đang bố trí lực lượng để vây bắt ngay trong đêm", cán bộ điều tra cho biết và nhận định hai nghi can đang giữ súng nên rất nguy hiểm.

Vỏ đạn rơi tại hiện trường. Ảnh: Sơn Nguyễn.

Theo Công an tỉnh Kon Tum, anh Cương làm nghề chế biến chè. Kết quả khám nghiệm cho thấy nạn nhân bị trúng viên đạn ở cằm, một viên trúng cánh tay trái rồi xuyên qua ngực dẫn đến tử vong. Anh Xuân bị thương nhẹ ở cánh tay.

Tại khu vực quán bida, cơ quan điều tra đã thu giữ 4 vỏ đạn còn vương vãi trên vỉa hè và chiếc ôtô bán tải màu cam của nạn nhân lái đến quán.