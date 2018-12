Hơn 1.000 cảnh sát giữ an ninh cho trận bán kết của đội Việt Nam

Muôn kiểu ăn mừng của người hâm mộ Hà Nội

Cổ đông viên ăn mừng khi đội Việt Nam thắng Philippines hôm 2/12. Ảnh: Giang Huy

Chiều 5/12, lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông (Công an Hà Nội) cho biết để đảm bảo an ninh trước và sau trận đấu bán kết giữa đội tuyển Việt Nam và Philippines vào tối 6/12, đơn vị huy động 100% quân số làm nhiệm vụ. Hơn 1.000 cảnh sát giao thông sẽ phối hợp với cả trăm cảnh sát cơ động, trật tự, công an các quận để phân luồng giao thông, dẫn đón đoàn cầu thủ và các lãnh đạo tới sân vận động Mỹ Đình.

Ngoài ra, hàng chục tổ công tác được bố trí tuần tra, kiểm soát ở khu vực gần sân vận động Mỹ Đình và các tuyến phố trung tâm quanh Hồ Gươm xử lý những trường hợp cổ vũ quá khích, vi phạm giao thông, vi phạm an ninh trật tự, gây ùn tắc.

Các cảnh sát giao thông phối hợp với khoảng 10 tổ công tác 141 của Công an Hà Nội lập chốt ở nhiều tuyến phố từ chiều 6/12 đến rạng sáng để kịp thời trấn áp các trường hợp cố tình gây rối an ninh trật tự và đua xe trái phép...

Trung đoàn Cảnh sát cơ động Hà Nội cho biết cũng huy động hàng trăm cán bộ, chiến sỹ để đảm bảo trật tự trong và ngoài sân vận động Mỹ Đình. Các lực lượng này sẽ phát hiện, trấn áp các trường hợp đốt pháo sáng, gây rối trật tự...

Trận bán kết lượt về giải bóng đá AFF Suzuki cup 2018 giữa đội tuyển Việt Nam và Philippines sẽ diễn ra vào 19h30 ngày 6/12 trên sân vận động Mỹ Đình. Đây là trận đấu quyết định đội nào sẽ vào chung kết.