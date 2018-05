Mũi tiêm 'tử thần' của nam bác sĩ Mỹ trả thù tình nhân

Janice Trahan làm y tá tại thị trấn nhỏ ở Lafayette, bang Louisiana, Mỹ và một mình nuôi hai con. Năm 1994, Janice thấy đau ở hốc mắt và được chẩn đoán bệnh xoang.

Do bệnh không thuyên giảm, cô tiếp tục đi khám nhiều chuyên khoa khác nhau. Vào lần khám cuối cùng với bác sĩ phụ khoa, Janice được chỉ định tiến hành xét nghiệm máu toàn diện. Kết quả xét nghiệm làm Janice sửng sốt và suy sụp: Cô đang mang thai, và cùng với đó dương tính với virus HIV.

Có vô số giả thiết xoay quanh nguyên nhân mắc HIV của Janice. Do làm y tá trong một bệnh viện, cô có thể đã bị lây HIV từ bệnh nhân hoặc lây nhiễm từ một trong những người tình trước.

Chân dung nữ nạn nhân.

Bác sĩ Richard Schmidt – bác sĩ điều trị chính cho Janice – đã chia sẻ với các đồng nghiệp phán đoán của mình về nguyên nhân nhiễm bệnh của Janice. Ông ta nói với mọi người rằng Janice là phụ nữ lang chạ khi thường xuyên đến quán bar và về nhà với đàn ông lạ. Nhiễm HIV là hậu quả của việc Janice quan hệ với quá nhiều đàn ông.

Về phía Janice, cô quyết định phá thai khi biết tin mình đang nhiễm HIV; chấp nhận đối mặt với những tin đồn.

Theo nguyện vọng của Janice, cảnh sát yêu cầu tất cả những tình nhân trong vòng 10 năm trở lại đây của Janice làm xét nghiệm HIV. Nhưng không ai trong số đó cho kết quả dương tính với HIV.

5 tháng sau, Janice đến văn phòng luật sư Mike Harson thuê người điều tra nguyên nhân gây bệnh do có phán đoán riêng.

Janice kể đã quan hệ tình cảm với chính bác sĩ Richard Schmidt được một vài năm. Việc cô bị nhiễm HIV gần đây chắc chắn có liên quan bác sĩ này.

Danh sách các bệnh nhân lấy mẫu máu.

Richard Schmidt là một trong những bác sĩ có trình độ chuyên môn cao nhất và rất được tôn trọng tại bệnh viện. Cách đó vài năm, Janice vừa kết thúc giai đoạn học lý thuyết và bước vào giai đoạn thực hành chuyên khoa tại bệnh viện nơi Richard làm việc. Khi đó Janice có chồng và một con. Bác sĩ Richard cũng đã kết hôn và có 3 con. Sau một thời gian làm việc chung, hai người có nảy sinh tình cảm. Richard thậm chí đã hứa hẹn với Janice rằng ông ta sẽ bỏ vợ con, chính thức hóa mối quan hệ với Janice ngay khi có thể. Do lời hứa đó, Janice đã ly dị.

Vào năm 1991, Janice có thai với Richard, sinh một bé trai và đặt tên là Jeffery. Schmidt trợ cấp cho đứa bé và tiếp tục hứa hẹn sẽ ly hôn. Tuy nhiên, ông ta đã không làm như vậy. Janice khai với cảnh sát rằng cô đã cố gắng chấm dứt mối quan hệ này rất nhiều lần, tuy nhiên Richard không đồng ý.

Ông ta đe dọa tung những hình ảnh nóng bỏng của Janice đến bệnh viện nơi cô làm việc, sẽ tiết lộ việc Janice đã đạo các bài luận của mình. Janice thử hẹn hò với những người khác, tuy nhiên Richard luôn ngăn cản, đe doạ "tình địch".

Richard từng đe dọa Janice: “Nếu em bỏ anh, anh sẽ xử em. Anh sẽ xử em để không gã đàn ông nào muốn dính dáng với em nữa”. Sau cùng, Janice đưa ra tối hậu thư cho Richard: Bỏ vợ con hoặc tiếp tục yêu cô.

Khoảng 22-23h ngày 4/8/1994, Janice đang ngủ thì tiếng chuông điện thoại bất chợt reo lên, bác sĩ Richard gọi điện thông báo đang trên đường ghé qua nhà. Một vài phút sau, Janice giật mình tỉnh dậy và phát hiện Richard đang tiêm gì đó vào người mình. Lần này, ông ta không ở lại nói chuyện như mọi khi, thái độ có vẻ lo lắng, vội vã rời đi ngay sau khi tiêm. Janice tin rằng đó chính là mũi tiêm lây nhiễm HIV, chứ không phải liều B12 như ông ta nói.

Cảnh sát tiến hành kiểm tra giả thiết này. Kiểm tra hồ sơ y tế của Janice, họ kết luận cô mới chỉ bị nhiễm HIV gần đây, lần hiến máu vài tháng trước đó thì không. Cảnh sát kiểm tra lịch sử cuộc gọi và xác định thông tin Janice đưa ra là chính xác.

Tại phòng khám của Richard, các y tá sẽ lưu hồ sơ ghi thông tin nạn nhân thực hiện xét nghiệm máu. Tuy nhiên khi dò đến lịch sử khám vào ngày 4/8/1994, toàn bộ thông tin đã biến mất. Cảnh sát “lục tung” mọi ngõ ngách trong phòng khám của Richard và cuối cùng phát hiện ra một quyển sổ được giấu dưới đáy của thùng tài liệu năm 1982.

May mắn thay, quyển sổ này lưu giữ thông tin bệnh nhân thực hiện xét nghiệm máu vào ngày 4/8/1994. Kiểm tra các bệnh nhân ghi chú trong sổ, họ phát hiện ra bệnh nhân Don McClelland là chủ sở hữu của mẫu máu chứa HIV. Theo lời khai của anh, chính bác sĩ Richard đã liên hệ với anh ta trước để lấy mẫu máu.

Bác sĩ Richard.

Tuy nhiên, chỉ riêng lời “phỏng đoán” của nạn nhân và việc có mặt một bệnh nhân nhiễm HIV tại phòng khám của bác sĩ Richard là chưa đủ để kết tội. Cảnh sát phải tìm thêm các bằng chứng pháp y để củng cố. Họ gửi mẫu máu của Janice đến các phòng thí nghiệm để phân tích.

Virus HIV liên tục biến đổi gene khi vào cơ thể con người, vì vậy mẫu virus HIV sẽ khác nhau dần sau mỗi người lây nhiễm. So sánh mẫu virus HIV trong cơ thể Janice với 30 mẫu virus HIV ở các bệnh nhân khác nhau, trong đó có cả mẫu virus của bệnh nhân Don McClelland, các nhà khoa học tìm thấy sự giống nhau vượt trội ở hai mẫu virus của Janice và Don McClelland. Điều này chứng tỏ rằng virus trong máu Janice có nguồn gốc từ bệnh nhân Don McClelland.

Các bác sĩ không chỉ tìm thấy virus HIV trong mẫu máu của Janice, họ còn tìm thấy virus viêm gan C. Trùng hợp là cùng ngày hôm đó, một bệnh nhân khác của bác sĩ Richard cũng có mẫu máu chứa virus viêm gan C. Cảnh sát phán đoán Richard có thể đã trộn mẫu máu chứa virus HIV và virus viêm gan C để tiêm vào người tình của mình. Tuy nhiên, cảnh sát không tìm được bằng chứng pháp y cho giả thiết này.

Với những bằng chứng thu được, vào tháng 7/1996, bác sĩ Richard bị kết tội cố ý giết người cấp độ 2. Ông ta bị phạt 50 năm trong trại tù khổ sai.