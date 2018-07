Con bạc mở đường dây cá độ World Cup núp bóng tiệm cầm đồ

Đường dây cá độ 35 tỷ đồng trong một tuần bị triệt phá

Thiếu tá Nguyễn Phi Hải, Trưởng phòng cảnh sát hình sự Công an Hà Tĩnh, cho biết đơn vị đang mở rộng điều tra, truy tìm thêm mắt xích trong đường dây cá độ bóng đá mùa World Cup có lượng tiền giao dịch hàng triệu ước tính hơn 35 tỷ đồng do Đặng Phương Nam (24 tuổi, trú Nghệ An) cầm đầu.

Theo nhà chức trách, đây là một trong những đường dây cá độ bóng đá qua mạng có quy mô cực lớn bị phát hiện từ trước tới nay ở Hà Tĩnh. "Hình thức đánh bạc kiểu này còn khá mới ở Hà Tĩnh. Con bạc thường sử dụng tài khoản mạng xã hội ẩn danh để liên lạc với các nhà đại lý nhỏ lẻ để đặt cược, họ không bao giờ được giao dịch với những người quản lý chính trong đường dây", thiếu tá Hải nói.

Đặng Phương Nam, nghi can cầm đầu đường dây cá độ. Ảnh: Công an Hà Tĩnh

Kết quả điều tra cho thấy, Nam được biết đến là tay cờ bạc "khét tiếng" ở Vinh. Nhận thấy hoạt động cá độ ở Hà Tĩnh còn manh mún, Nam vào thuê nhà ở phường Trần Phú (TP Hà Tĩnh) mở cơ sở cá độ núp bóng tiệm cầm đồ, tuyển đệ tử.

Những trợ thủ đắc lực của Nam gồm Nguyễn Huy Vũ Hoàng (21 tuổi), Trần Trọng Thân (26 tuổi), Lê Quốc Hoàn (34 tuổi) và Lê Văn Bình (23 tuổi) đều là những "tay anh chị có số má" trên địa bàn. Chúng mở tiệm cầm đồ, cho vay nặng lãi, tạo vỏ bọc những người làm kinh doanh thành đạt nhằm che mắt lực lượng chức năng, hợp thức hóa các nguồn thu chi.

Để đường dây hoạt động, Nam liên lạc với hai người đàn ông sống ở Nghệ An và nước ngoài để mở hai tài khoản cá độ bóng đá qua mạng. Anh ta sau đó chia thành các tài khoản nhỏ cho đại lý cấp dưới và mạng lưới này tiếp tục chia nhỏ tiếp nhằm lôi kéo nhiều người tham gia. Các "ông trùm" sử dụng nhiều lớp bảo mật, từ đăng nhập tới giao dịch, thường xuyên thay đổi mật khẩu.

Đầu năm 2018, quá trình truy quét các ổ nhóm cờ bạc trên địa bàn, cảnh sát thấy nổi lên một số thanh niên đang còn trẻ, việc làm không ổn định song có biểu hiện bất minh về kinh tế. Phòng Cảnh sát hình sự Công an Hà Tĩnh phối hợp với Cục C50 Bộ Công an bố trí trinh sát nắm địa bàn, lần ra đường dây của Nam.

Tang vật vụ án. Ảnh: Công an Hà Tĩnh

Kết quả xác minh cho thấy, người chơi chủ yếu tham gia cá độ các trận bóng đá quốc tế, nhận thông báo kết quả thắng thua với nhau qua tin nhắn điện thoại của sim không chính chủ hoặc tài khoản mạng xã hội ẩn danh. Dữ liệu trong điện thoại, máy tính cá nhân sau mỗi lần giao dịch đều được xóa sạch. Hình thức thanh toán có thể chuyển khoản qua ngân hàng, hoặc bí mật giao trực tiếp.

Trưởng phòng cảnh sát hình sự Công an Hà Tĩnh cho hay, người tham gia đặt cược ít nhất là một triệu đồng, cao nhất tới 400 triệu đồng. Đa số người chơi thua nhiều hơn thắng, bởi khi đánh thì dùng tiền ảo, còn thắng thì mới thanh toán tiền thật. Nhà cái sẵn sàng bơm điểm khi khách có yêu cầu, càng lâu dần con bạc càng lún sâu với những khoản tiền thua lỗ lớn khó thanh toán.

"Sau tuần đầu diễn ra World Cup 2018, chúng tôi quyết định phá án. Nếu để đến hết mùa giải thì sẽ bắt được nhiều nghi can hơn, nhưng hậu quả để lại rất khôn lường. Sẽ có nhiều người thua bạc, tan cửa nát nhà, hậu quả khó có thể đong đếm", thiếu tá Hải nói.

Tối 22/6, gần 100 cảnh sát được chia làm nhiều tổ công tác đồng loạt ập vào các điểm cá độ ở Hà Tĩnh và Nghệ An, khống chế 13 người. Nhà chức trách thu 250 triệu đồng, 19 điện thoại di động, hơn 800 trang tài liệu cùng nhiều tang vật liên quan.

Những người liên quan đang bị cảnh sát tạm giữ để điều tra tội đánh bạc và tổ chức đánh bạc, theo điều 321, 322 Bộ luật hình sự 2015.