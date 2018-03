Hai thanh niên cướp ngân hàng ở TP HCM

Gần trưa 31/3, xe máy của hai thanh niên dừng trước chi nhánh ngân hàng An Bình trên đường Luỹ Bán Bích (quận Tân Phú). Một tên vào trong, dí súng (nghi là giả) khống chế nhân viên bảo vệ.

Nam bảo vệ chống trả, tri hô "cướp". Các nhân viên giao dịch lập tức bấm chuông báo động.

Gã thanh niên còn lại cũng xông vào hăm doạ các nhân viên, yêu cầu đưa tiền. Tuy nhiên, do bị giằng co quyết liệt, hai tên này đã bỏ chạy ra ngoài lên xe bỏ chạy. Lực lượng bảo vệ đuổi theo nhưng không kịp.

Cảnh sát khám nghiệm hiện trường. Ảnh: Quốc Thắng.

Công an TP HCM và quận Tân Phú nhanh chóng phong tỏa hiện trường, làm việc với các nhân chứng. "Bọn chúng chưa lấy được tiền. Súng chúng sử dụng nghi là giả", trinh sát nói.

Đại diện ngân hàng An Bình cho biết, hai gã thanh niên không gây ra bất kỳ thiệt hại về người và tài sản cuả khách hàng, ngân hàng hay cán bộ nhân viên. Đơn vị đang phối hợp với cơ quan điều tra làm rõ vụ cướp và tăng cường an ninh, đảm bảo an toàn tại các điểm giao dịch cũng như báo cáo Ngân hàng Nhà nước để cảnh báo trên toàn hệ thống.

"Nhân viên bảo vệ và các nhân viên khác đã được đào tạo về an ninh trong các trường hợp khẩn cấp, nên đã ngăn cản thành công hành vi của bọn chúng", đại diện An Bình cho hay.

Quốc Thắng - Lệ Chi