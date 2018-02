Hai ôtô chở 288 bánh heroin lao vào cảnh sát

Những bao dứa và túi đựng heroin được Bằng và Thành ném từ ôtô xuống đường. Ảnh: Bảo Ngọc

Theo nguồn tin riêng của VnExpress, đêm 23/2, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an) phối với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Cao Bằng đã chặn bắt hai ôtô chở ma tuý do Trần Văn Bằng (31 tuổi) và Trần Văn Thành (30 tuổi, cùng ở tỉnh Vĩnh Phúc) điều khiển chạy qua xã Bạch Đằng, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng.

Bị cảnh sát chốt chặn hai đầu, Bằng và Thành đã lái ôtô đâm vào tổ công tác để trốn thoát và vứt các bao, túi xuống dọc đường. Tuy nhiên, hai tài xế sau đó đã bị khống chế.

Bằng và Thành khai trong túi xách du lịch và bao tải dứa vứt xuống đường có 288 bánh heroin (trên 100kg), trị giá khoảng 57 tỷ đồng.

Khám xét nhà Bằng tại xã Kim Xá (Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc), cảnh sát thu thêm 100 viên ma túy tổng hợp và một tỷ đồng.

Số heroin được niêm phong. Ảnh: Bảo Ngọc

Theo Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, đây là vụ án thu giữ được số lượng heroin lớn nhất từ trước đến nay tại tỉnh Cao Bằng. Nghi can Bằng cầm đầu đường dây mua bán, vận chuyển trái phép ma túy từ Lào vào Việt Nam rồi mang sang Trung Quốc tiêu thụ. Đường dây này hoạt động khép kín với nhiều người tham gia có quan hệ họ hàng.

Mở rộng vụ án, nhà chức trách đã bắt thêm nhiều nghi can khác, trong đó có Nông Văn Hoan (ở Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng), Phan Văn Hiển (Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc) - đầu mối vận chuyển ma túy từ huyện Vân Hồ về huyện Vĩnh Tường để giao cho Bằng.

