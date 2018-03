Hai người Trung Quốc lắp camera đọc trộm mã pin thẻ ATM

Ngày 26/3, Công an quận Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng) cho biết đã phối hợp với Phòng An ninh kinh tế (PA81) bắt quả tang hai người Trung Quốc đang có hành vi tháo thiết bị bên trong trụ ATM của một ngân hàng tại phường Mỹ An.

Khu vực cây ATM bị hai người Trung Quốc đặt camera đánh cắp mật khẩu. Ảnh: N.T.

Các nghi phạm khai, sau khi đặt camera quay thao tác nhập mã PIN của khách hàng, nhóm này sẽ lấy được mật khẩu. Từ các dữ liệu thu thập được, họ làm thẻ ATM giả để rút trộm tiền.

Công an cho biết, hành vi hai người này có dấu hiệu phạm tội Sử dụng mạng máy tính, viễn thông, Internet hoặc thiết bị số để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.