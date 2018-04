Hải Phòng triệt phá cơ sở làm sản phẩm điều trị ung thư từ bột than tre

Công nhân làm việc cho cơ sở của vợ chồng Đào Thị Chúc thực hiện công đoạn nhồi bột than tre vào các viên nang tạo ra con nhộng điều trị bệnh ung thư. Ảnh: C.A

Ngày 10/4, ông Lê Đức Năm, Chi cục trưởng quản lý thị trường Hải Phòng cho biết, đơn vị này vừa phối hợp với công an triệt phá xưởng sản xuất hóa mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, thuốc điều trị ung thư rởm.

Lực lượng chức năng thu giữ tang vật hơn một tấn gồm nguyên liệu là than tre, nứa và các thành phẩm.

Theo nhà chức trách, xuất phát từ việc trên thị trường xuất hiện một số hóa mỹ phẩm, thực phẩm chức năng rởm, trong đó có loại mang tên Vinaco ung thư Co3 được quảng cáo hỗ trợ điều trị bệnh ung thư nên công an vào cuộc điều tra.

Ngày 15/2, công an quận Kiến An phối hợp với Chi cục quản lý thị trường thành phố bắt quả tang Đào Thị Chúc (24 tuổi) trú tại tổ dân phố Tiến Bộ, phường Ngọc Sơn đang tổ chức cho gần chục công nhân sản xuất các loại hàng hóa nói trên ngay tại nhà riêng.

Tại thời điểm kiểm tra, Chúc không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của nguyên liệu, hàng hóa tại cơ sở. Cơ quan chức năng đã tiến hành thu giữ số lượng lớn số hàng hóa, sản phẩm liên quan, gồm: Vinaca Vi5 (loại 874nl), Vinaca ung thư CO3.2, Baby Vinaca Vi6, Vinaca Activated Carbon đa dụng, Vinaca vi lượng (nhỏ mũi), Vinaca đa dụng…

Theo lời khai của Chúc, cơ sở bắt đầu sản xuất từ đầu năm 2017 theo sự chỉ đạo của chồng là Nguyễn Xuân Thu (37 tuổi Giám đốc Công ty TNHH Vinaca). Các loại thực phẩm chức năng và hóa mỹ phẩm của Công ty được sản xuất theo công nghệ nghiền thủ công; nguyên liệu là than tre, nứa được tán thành bột, sau đó pha thêm hóa chất, đóng thành các viên nang hoặc hòa với nước đóng chai…

Sản phẩm Vinaca Ung thư Co3 được quảng cáo trên một trang web.

Mở rộng điều tra, công an triệu tập Nguyễn Văn Tuấn, Giám đốc Công ty TNHH Hồng An Phong, trú tại xã Hồng Phong, huyện An Dương (Hải Phòng).

Tuấn khai xin thành lập công ty nhưng chưa một ngày hoạt động sản xuất mỹ phẩm, dược phẩm theo nội dung đăng ký và cấp phép của Sở Kế hoạch Đầu tư, Sở Y tế.

Đầu năm 2016, Tuấn cho Nguyễn Xuân Thu “mượn” giấy tờ pháp nhân của Công ty để mở cơ sở sản xuất thực phẩm chức năng, hóa mỹ phẩm và thuốc chữa ung thư. Tính đến tháng 2/2018, Tuấn đã cung cấp cho Thu hàng tấn bột than tre, nứa, đồng thời nhận được số tiền 200 triệu đồng từ vợ chồng chủ doanh nghiệp Vinaca.

Các sản phẩm sau khi được đóng gói sẽ chuyển đi 19 tỉnh, thành trong cả nước để tiêu thụ, trong đó tại Hải Phòng, Vinaca lập 7 điểm bán, giới thiệu loại sản phẩm trên. Ngoài ra, Vinaca còn xây dựng kịch bản bán hàng đa cấp, lôi kéo nhiều người làm các "chân rết" bán hàng...

Giám đốc Sở Y tế Hải Phòng Phạm Thu Xanh cho biết, Sở chỉ cấp số tiếp nhận công bố sản phẩm mỹ phầm, gồm: Vinaca Carbon đa dụng; tẩy mùi hôi cơ thể; ung thư Vi3, tẩy mùi hôi cơ thể Vi4; baby Vi6; tỉnh táo Vi7 lái xe, học tập căng thẳng, mệt mỏi cho Công ty TNHH Hồng An Phong. Tuy nhiên, chất lượng sản phẩm thật giả thì doanh nghiệp tự chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Công an quận Kiến An đã xử phạt hành chính cơ sở sản xuất của Đào Thị Chúc số tiền 44 triệu đồng về việc vi phạm pháp luật trong lĩnh vực an toàn thực phẩm, tiêu chuẩn đo lường và chất lượng hàng hóa; đồng thời ra quyết định tiêu hủy hơn một tấn nguyên liệu và các loại sản phẩm hàng hóa.