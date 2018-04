Giám đốc công ty sản xuất thuốc trị ung thư bằng than tre bỏ trốn

Hải Phòng triệt phá cơ sở làm sản phẩm điều trị ung thư từ bột than tre

Ngày 11/4, thượng tá Vũ Văn Thắng, Phó công an quận Kiến An (Hải Phòng) cho biết, Giám đốc Vinaca Nguyễn Xuân Thu (37 tuổi, trú tại Thường Tín, Hà Nội) - người cầm đầu đường dây sản xuất trái phép mỹ phẩm, thực phẩm chức năng và thuốc hỗ trợ điều trị bệnh ung thư - đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Nhà chức trách đã gửi các nguyên liệu, hóa chất, sản phẩm do Vinaca sản xuất đi giám định. Trong khi chờ kết quả, Công an quận Kiến An kêu gọi những ai là nạn nhân của Vinaca tới trình báo.

Thực phẩm chức năng, hóa mỹ phẩm được sản xuất từ than tre và hóa chất. Ảnh: Giang Chinh

Công an Hải Phòng cho biết, Thu rất ít khi xuất đầu lộ diện. Ngay sau khi hai cơ sở sản xuất, dán nhãn thuốc tại quận Kiến An bị triệt phá, tất cả điểm trưng bày, bán sản phẩm Vinaca của Thu tại Hải Phòng được tháo biển, đóng cửa.

Tại Hà Nội, Quảng Ninh và Nam Định - nơi Thu đặt chuỗi gian hàng, nhà chức trách địa phương đồng loạt kiểm tra, thu giữ số lượng lớn sản phẩm các loại.

Giám đốc Sở Y tế, bà Phạm Thu Xanh thông tin, ngày 9/4, Thanh tra Sở kiểm tra đột xuất cơ sở đốt tre lấy than của Công ty TNHH Hồng An Phong, tại xã Hồng Phong, huyện An Dương do Nguyễn Văn Tuấn làm giám đốc. Tại đây, đoàn không phát hiện dấu hiệu vi phạm. Gần chục lao động chỉ làm công đoạn rửa, đốt tre lấy than, sau nghiền nhỏ và đóng bao.

“Từ tài liệu thu thập, lời khai của giám đốc Tuấn, ngày mai Sở Y tế Hải Phòng cử đoàn công tác đến Mỹ Hào (Hưng Yên) phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra cơ sở pha chế, đóng gói sản phẩm Vinaca tại đây”, bà Xanh nói.

Vinaca in và dán nhãn mác trên các sản phẩm. Ảnh: Giang Chinh

Trước đó ngày 15/2, Công an quận Kiến An phối hợp với Chi cục Quản lý thị trường thành phố bắt quả tang Đào Thị Chúc (24 tuổi) tổ chức cho gần chục công nhân sản xuất hóa mỹ phẩm, thực phẩm chức năng rởm ngay tại nhà riêng ở phường Ngọc Sơn.

Chúc không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của nguyên liệu, hàng hóa tại cơ sở. Hơn một tấn nguyên liệu và thành phẩm bị thu giữ, trong đó có Vinaca Vi5 (loại 874nl), Vinaca ung thư CO3.2, Baby Vinaca Vi6, Vinaca Activated Carbon đa dụng, Vinaca vi lượng (nhỏ mũi), Vinaca đa dụng…

Chúc bị nhà chức trách xử phạt hành chính 44 triệu đồng sau khi thừa nhận hành vi sản xuất trái phép. Chúc khai cơ sở bắt đầu làm từ đầu năm 2017, theo sự chỉ đạo của chồng là Nguyễn Xuân Thu (37 tuổi) - Giám đốc Công ty TNHH Vinaca. Người cung cấp than tre, nứa cho Thu là Nguyễn Văn Tuấn - Giám đốc Công ty TNHH Hồng An Phong, trú tại xã Hồng Phong (An Dương, Hải Phòng).