Gần 1.000 người diễn tập chống khủng bố ở sân bay Cam Ranh

Nhóm khủng bố khống chế con tin đưa ra khỏi máy bay, chuyển lên ôtô. Ảnh: Quốc Thành.

Ngày 26/12, gần 1.000 người thuộc công an, quân đội, y tế cùng với nhiều lực lượng tham gia diễn tập khẩn nguy hàng không cấp quốc gia, tại cảng hàng không Cam Ranh, Khánh Hòa.

Tình huống giả định, nhóm khủng bố gồm tám người dùng vũ trang tấn công máy bay dân dụng đang từ sân bay Liên Khương (Lâm Đồng) về Tân Sơn Nhất (TP HCM) và cướp quyền kiểm soát.

Họ khống chế một số hành khách, rồi đưa ra yêu sách phải chuyển hướng máy bay ra nước ngoài nếu không sẽ giết con tin và cho nổ tung tàu bay.

Lực lượng chức năng thương thuyết nhưng không thành. Lúc sau, tàu bay chuyển hướng hạ cánh xuống sân bay quốc tế Cam Ranh.

Nhóm khủng bố bị khống chế tại sân bay Cam Ranh. Ảnh: Quốc Thành.

Hệ thống radar kiểm soát không lưu của Tổng công ty quản lý bay Việt Nam và trên hệ thống quản lý, bảo vệ vùng trời quốc gia của Quân chủng Phòng không - Không quân đều phát hiện chuyến bay này đổi mã cốt nhận dạng đang bị khủng bố.

Khi đáp xuống sân bay quốc tế Cam Ranh, nhóm khủng bố đưa con tin rời máy bay, chuyển đến ôtô. Lập tức, nhiều lực lượng được huy động tổng lực áp sát từ nhiều hướng ập đến khống chế nhóm khủng bố, giải cứu con tin an toàn.

Phát biểu tại buổi diễn tập, Phó thủ tướng Trương Hòa Bình cho rằng, tình hình an ninh thế giới diễn biến khá phức tạp, các lực lượng khủng bố, tội phạm có xu hướng sử dụng hàng không dân dụng can thiệp trái phép vào các hoạt động hàng không, gây hậu quả nặng nề cho nhiều quốc gia.

"Việc diễn tập chống khủng bố nhằm để tăng cường khả năng ứng phó, sẵn sàng xử lý các tình hình phức tạp đe dọa đến an ninh hàng không và hoạt động hàng không dân dụng", Phó thủ tướng nói.

Con tin được chăm sóc y tế sau khi được giải cứu. Ảnh: Quốc Thành.

Buổi diễn tập do Ủy ban An ninh hàng không dân dụng quốc gia phối hợp với Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Giao thông vận tải và UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức.

An Phước