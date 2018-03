Doanh nhân núp bóng chống tội phạm để mở đường dây cờ bạc nghìn tỷ

Hai doanh nhân điều hành đường dây đánh bạc liên quan cựu cục trưởng C50 / Cựu Cục trưởng Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao bị bắt

Tháng 8/2017, Công an tỉnh Phú Thọ khởi tố điều tra đường dây "đánh bạc, sử dụng mạng Internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, tổ chức đánh bạc, mua bán trái phép hóa đơn và rửa tiền" có quy mô hàng nghìn tỷ đồng, xác định chủ mưu là bị can Phan Sào Nam (39 tuổi, cựu Chủ tịch hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty cổ phần VTC truyền thông trực tuyến - VTC online) cùng Nguyễn Văn Dương (43 tuổi, Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao - CNC).

Trong hơn 70 người bị bắt có ông Nguyễn Thanh Hóa (cựu Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm Công nghệ cao, Bộ Công an) với tội danh Tổ chức đánh bạc.

Hai chủ mưu là ai?

Phan Sào Nam ngày còn giữ chức Chủ tịch HĐQT VTC Online. Ảnh: VTC Online

Phan Sào Nam (39 tuổi), tốt nghiệp Cử nhân quản trị kinh doanh Đại học Kinh tế TP HCM và Thạc sỹ quản trị kinh doanh công nghệ của Đại học Thông tin liên lạc Hàn Quốc.

Chưa đến 30 tuổi, Phan Sào Nam là người sáng lập và giữ vai trò quan trọng tại một trong những công ty hàng đầu về trò chơi trực tuyến khi đó.

Giữ chiếc ghế quyền lực nhất tại một trong những doanh nghiệp kinh doanh nội dung số hàng đầu của Việt Nam, giai đoạn 2008-2013, Phan Sào Nam có biệt danh là "hoàng tử bóng đêm" với những cuộc họp thâu đêm, hay những email được gửi vào lúc rạng sáng. Công ty này dưới vai trò lãnh đạo của ông Nam cũng nhanh chóng trở thành một tên tuổi lớn trong lĩnh vực trò chơi trực tuyến.

Giữa năm 2012, Phan Sào Nam trở nên nổi tiếng khi là người "dẫn mối" cho khoản đầu tư 10 triệu USD từ DWS Việt Nam vào VTC Online, thông qua Công ty quản lý quỹ Duxton có trụ sở tại Singapore. Khi đó, đây là số tiền kỷ lục trong lĩnh vực đầu tư công nghệ số và trò chơi trực tuyến.

Theo bản cáo bạch chào bán cổ phần, đến tháng 7/2017, ông Nam vẫn là Ủy viên Hội đồng quản trị của VTC Online với 4,3% cổ phần sở hữu. Trang web của Công ty VTC Online, giới thiệu về lãnh đạo không còn tên của Phan Sào Nam từ tháng 1/2018.

Nguyễn Văn Dương, 43 tuổi, được xác định là chủ mưu và là người điều hành đường dây đánh bạc, rửa tiền qua mạng cùng Phan Sào Nam. Ông Dương là Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao - CNC.

CNC thành lập ngày 30/9/2011. Theo giấy phép đăng ký kinh doanh mới nhất, công ty có vốn điều lệ 65 tỷ đồng, hoạt động trong lĩnh vực phòng chống các loại tội phạm sử dụng công nghệ cao; cung cấp dịch vụ truyền dữ liệu, xử lý dữ liệu, an ninh bảo mật; rà soát hệ thống tìm ra những lỗ hổng và nguy cơ mất an toàn cho ngân hàng, hệ thống bảo mật cho ATM, chống rửa tiền...

Ông Dương là cổ đông lớn nhất, nắm 98,46% vốn và là Chủ tịch Hội đồng thành viên của CNC. Cổ đông còn lại là bà Lưu Thị Hồng sở hữu 1,54%. Tháng 4/2017, CNC nhận được giấy phép là trung gian thanh toán của Ngân hàng Nhà nước.

Đánh bạc 'ăn tiền' như thế nào?

Theo nhà chức trách, Nam và Dương điều hành đường dây đánh bạc dưới dạng chơi chơi game bài có thưởng thông qua hai "cổng" Rikvip và Tip.Club. RikVip như một sàn bạc ảo, được tổ chức chuyên nghiệp, đã tung ra hàng chục game liên quan đến đánh bài hay các dạng cờ bạc online.

Người chơi mua thẻ cào điện thoại và thẻ Vcard do CNC phát hành nạp vào game mua tiền ảo để đánh bạc thông qua dịch vụ chấp nhận thẻ từ cổng thanh toán của nhiều công ty. Doanh thu từ hình thức này do công ty CNC kiểm soát.

Người chơi cũng có thể nạp tiền vào tài khoản ATM thông qua cổng thanh toán trực tuyến để mua tiền ảo và thẻ game. CNC quản lý cách thức này.

Nhà chức trách ước tính đường dây có hơn 20 triệu tài khoản tham gia với 8 triệu người chơi thường xuyên. Khi phá vụ án, cơ quan điều tra đã thu trên 1.000 tỷ đồng. Chưa có con số chính thức song ngoại tệ chuyển ra nước ngoài để đánh bạc ước tính chừng 3,6 triệu USD.