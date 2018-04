Đại úy cảnh sát giao thông bị kỷ luật vì đạp người vi phạm

Ngày 18/4, Công an huyện Thới Bình (Cà Mau) đã thống nhất kỷ luật đại úy Trần Hoàng Huy - công tác tại Đội Cảnh sát giao thông, trật tự và cơ động huyện - bằng hình thức cảnh cáo về mặt chính quyền và Đảng do vi phạm tác phong và lễ tiết của người Công an Nhân dân.

Hơn 3 tháng trước, đại úy Huy bị người đàn ông tố cáo có hành động đạp vào mình khiến ông phải nhập viện.

Kết quả xác minh, đêm 15/1, khi đi nhậu về tới gần cầu Kênh 6, xã Tân Bằng, huyện Thới Bình, người này bị CSGT kiểm tra nồng độ cồn. Bị tổ tuần tra lập biên bản, tạm giữ xe, ông ta xin bỏ qua lỗi vi phạm nhưng không được chấp nhận.

Trong lúc đôi co, do tinh thần bị kích động, mất bình tĩnh khi bị xô ngã, nên đại úy Huy đã đạp người vi phạm.

Phúc Hưng