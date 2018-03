Đạo chích khoắng 5 hòm công đức tại ngôi chùa ở Hải Phòng

Ngày 25/3, Công an huyện Vĩnh Bảo (TP Hải Phòng) đang truy tìm nhóm trộm đột nhập cụm di tích lịch sử đình - chùa Đông Tạ, thị trấn Vĩnh Bảo, trộm cắp tài sản.

Trộm khoắng sạch tiền trong hòm công đức. Ảnh minh họa.

Trước đó đêm 23/3, nhóm đạo chích đột nhập vào đình và chùa Đông Tạ, phá 5 hòm công đức lấy đi toàn bộ số tiền từ đầu năm đến nay. Chúng cũng bê luôn âm ly, loa máy trị giá 20 triệu đồng do phật tử công đức để phục vụ các ngày diễn ra lễ tế.

Camera an ninh của nhà chùa đã ghi được hình ảnh, hành vi trộm cắp của kẻ trộm. Công an huyện Vĩnh Bảo đã trích xuất toàn bộ hình ảnh từ camera an ninh do nhà chùa cung cấp, phục vụ điều tra.