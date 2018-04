Công an thu nhiều chai nước lạ ở điểm giảng đạo 'Hội thánh Đức Chúa Trời'

Đà Nẵng điều tra nhóm giảng đạo 'Hội thánh Đức Chúa Trời'

Sáng 28/4, công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục làm việc với những người liên quan tại căn nhà 744 phố Quang Trung 3, phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa. Căn nhà ba tầng, phía ngoài treo biển bán máy lọc nước của nhà sản xuất Hàn Quốc, được một nhóm người thuê làm địa điểm truyền đạo "Hội thánh Đức Chúa Trời".

Hàng xóm cho biết, căn nhà được một người đàn ông thuê khoảng 5 tháng nay. Ban ngày họ đóng cửa, buổi tối rất đông người tụ tập, có lúc đến 40-50 người. "Họ mặc trang phục lạ và cầu kinh. Những người đến đây không ồn ào…”, một phụ nữ sinh sống kế bên cho hay.

Trước đó chiều 27/4, Công an TP Thanh Hóa phối hợp với Phòng PA88 - Công an tỉnh Thanh Hóa và chính quyền địa phương đã kiểm tra hành chính căn nhà 774 Quang Trung 3 do ông Võ Thái Dương thuê để kinh doanh. Nhà chức trách thu giữ một số chai nước, tài liệu của "Hội thánh Đức Chúa Trời". Bốn người trong nhà (gồm một nam, ba nữ) được mời về trụ sở lấy lời khai.

Nhiều chai lọ, chất lỏng lạ được công an thu giữ, đưa đi giám định. Ảnh: CA.

Đại tá Trần Xuân Hương, Trưởng phòng Chống bạo động và Chống khủng bố (PA88, Công an tỉnh Thanh Hóa), cho biết đã niêm phong nhiều chai nước đựng dung dịch màu đỏ, nhiều gói bột màu trắng, một gói bột màu nâu, bên ngoài ghi chữ nước ngoài, tại số nhà 774 Quang Trung 3. Nhiều lọ nhựa rỗng dùng pha chế nước thánh cũng bị thu giữ.

“Chúng tôi đang giám định xem trong các lọ trên chứa chất gì, ảnh hưởng đến sức khỏe người dùng thế nào”, đại tá Hương nói.

Theo công an Thanh Hóa, nhà 774 phố Quang Trung 3 là một trong những địa điểm thường xuyên diễn ra hoạt động truyền đạo của "Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ". Các hội viên tham gia đều do Mai Văn Hùng (34 tuổi, quê xã Hải Hà, Tĩnh Gia, Thanh Hóa) quản lý.

Cảnh sát khám xét căn nhà 744 Quang Trung 3. Ảnh: Lê Hoàng.

Liên quan đến hoạt động của "Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ", ngày 27/4 Đại học Hồng Đức (đóng tại đường Quang Trung 3, phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa) đã họp bàn giải pháp ngăn chặn sinh viên bị lôi kéo theo hội thánh. Trường Hồng Đức có 12 sinh viên tham gia hội, hiện hai người đã ra trường, hai người bỏ học.

Ban Tôn giáo (Sở Nội vụ tỉnh Thanh Hóa) cũng vừa gửi công văn đến các địa phương yêu cầu tuyên truyền cho người dân thực hiện tự do tín ngưỡng đúng pháp luật. Ban Tôn giáo đề nghị cơ quan chức năng khi phát hiện có người tuyên truyền, phát triển Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ thì yêu cầu họ dừng ngay việc truyền đạo, nếu cố tình vi phạm thì xử lý theo quy định của pháp luật.