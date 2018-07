Cô gái ở Sài Gòn bị kẻ lạ còng tay, chích roi điện

Ngày 11/7, Công an quận 1 (TP HCM) bắt giam Nguyễn Phước Lộc (21 tuổi, quê Long An) về hành vi Bắt giữ người trái pháp luật.

Lộc tại cơ quan điều tra. Ảnh: Quốc Thắng.

Theo điều tra, ba hôm trước anh Thông (40 tuổi) chủ nhà trọ trên đường Phạm Ngũ Lão (quận 1) thấy chị Kiều (24 tuổi) chạy khỏi phòng trọ số 11, hốt hoảng kêu cứu trong tình trạng hai tay bị còng.

Anh Thông lập tức đưa cô gái trốn vào phòng khác, sau đó quay lại phòng 11 kiểm tra, phát hiện có người trốn trong nhà vệ sinh. Chủ nhà trọ liền khóa cửa ngoài, báo cảnh sát. Chị Kiều cho biết kẻ khống chế mình có dao, bịt mặt, đeo găng tay và sử dụng roi điện.

Công an quận 1 có mặt ngay sau đó nhưng không tìm thấy kẻ lạ. Camera an ninh ghi được cảnh một gã đàn ông bịt mặt trước đó đã đạp cửa phòng, chạy lên sân thượng. Một lát sau, Lộc bình thản đi xuống từ phòng trọ số 5 mình thuê. Là nghi can số một, anh ta bị mời về trụ sở làm việc.

Trước các chứng cứ cảnh sát đưa ra, Lộc thừa nhận đã khống chế chị Kiều. Hắn khai bị mất đồ khoảng nửa tháng trước, nghi ngờ người thuê phòng số 12 là thủ phạm. Do không có bằng chứng để báo cảnh sát, anh ta nghĩ cách tự mình lấy lại tài sản nên mua dao, khăn bịt mặt, bao tay, còng số 8, roi điện... để thực hiện.

Rạng sáng hôm đó Lộc lên sân thượng nhà trọ thay quần dài, mặc áo đen rồi tháo trần la phông đột nhập phòng 12. Tuy nhiên hắn đã xuống nhầm phòng 11 của chị Kiều nên phải dùng dao đe dạo, còng tay, chích roi điện rồi khống chế cô gái để khỏi kêu la. Khi chủ nhà trọ lên kiểm tra nhà, chị Kiều đã tung cửa cầu cứu.

Cảnh sát xác định Lộc ở quê lên Sài Gòn học một trường đại học. Năm ngoái anh ta nghỉ học, đến đây thuê trọ và làm nhân viên tại cửa hàng rau củ.

"Dù tài sản và sức khỏe của nạn nhân chưa bị xâm phạm nhưng động cơ của anh ta không đơn giản vậy. Anh ta có sự chuẩn bị rất kỹ", một cán bộ điều tra cho biết.

Quốc Thắng

* Tên nạn nhân được thay đổi.