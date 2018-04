Cô gái bị chém trong quán game

Chiều 23/4, công an quận Sơn Trà (Đà Nẵng) cho biết đã triệu tập Trương Văn Thương (25 tuổi), Võ Lê Hải (22 tuổi) và Ngô Văn Thuyền (29 tuổi) để làm rõ vụ chém người trong quán game tại phường Mân Thái.

Bàn tay nạn nhân đã được bác sĩ băng bó. Ảnh: N.T.

Ba nghi can khai quen biết với chị Hài (30 tuổi, trú phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà). Hôm thứ bảy 21/4, công an quận Sơn Trà trong đợt trấn áp tội phạm đã gọi cả bốn người lên test ma túy. Thương, Hải và Thuyền nghi ngờ chị Hài báo công an nên mới bị test, từ đó nảy sinh mâu thuẫn.

Ba thanh niên mang theo hung khí đi tìm cô gái. Khoảng 11h30 ngày 22/4, phát hiện chị Hài đang chơi game bắn cá tại một tiệm Internet trên đường Trần Nhân Tông, Thương, Hải và Thuyền xông vào, dùng dao chém vào tay cô gái rồi bỏ đi. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng.

Đại úy Thái Huy Trung, Phó đội Tổng hợp (Công an quận Sơn Trà) cho biết đang làm rõ nghi can trực tiếp gây thương tích cho nạn nhân, đồng thời chờ lấy lời khai của chị Hài và giám định thương tích để xem xét khởi tố vụ án.