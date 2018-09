Chống lại cướp, hai vợ chồng ở Sài Gòn bị đâm nhiều nhát

Ngày 15/9, Công an quận Tân Phú (TP HCM) cho biết đã lấy lời khai vợ chồng nạn nhân Nguyễn Thị An (35 tuổi) và người dân tại hiện trường. Họ đều không nhìn được biển số xe, hay nhân dạng của nhóm cướp do trời tối. Cảnh sát đang rà soát các camera an ninh trong khu vực, truy tìm thủ phạm.

Tối hai hôm trước chị An đeo túi có 90 triệu đồng và nhiều vật dụng khác, đi về phía ôtô của chồng đang đậu trước căn nhà trên đường Lê Trọng Tấn (phường Sơn Kỳ). Bất ngờ hai thanh niên chở nhau trên xe máy ập đến, tên ngồi sau giật chiếc túi nhưng chị An kịp giằng lại làm bọn chúng ngã xuống đường.

Nghe vợ tri hô, người chồng bung cửa xe, đuổi bắt hai tên cướp. Lập tức một thanh niên khác từ phía sau xông lên, rút dao đâm vợ chồng chị An nhiều nhát. Cả nhóm cướp phóng lên hai xe máy bỏ chạy về hướng quận Bình Tân.

Chị An bị thương ở tay, còn người chồng bị đâm ở hông.

Nhật Vy