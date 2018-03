Chồng đẩy vợ ngã tử vong

Cái chết bất thường của người vợ trẻ tố tội lỗi của chồng

Chiều 23/3, TAND TP HCM xử phúc thẩm, tuyên huỷ bản án đã tuyên phạt Đoái Phước Thiện (34 tuổi, quê Cà Mau) 12 năm tù về tội Cố ý gây thương tích.

Theo HĐXX, hồ sơ vụ án còn nhiều vấn đề chưa được làm rõ. Lời khai của bị cáo mâu thuẫn với các nhân chứng nhưng chưa được đối chất và mâu thuẫn với kết quả giám định pháp y.

"Bị cáo có dấu hiệu phạm tội khác nặng hơn tội danh đã truy tố. Ngoài ra, thời điểm nạn nhân chết cũng chưa được làm rõ", bản án nêu.

Thiện bị điều tra về tội nặng hơn. Ảnh: Bình Nguyên.

Thiện và vợ là chị My (24 tuổi) sống tại quận 9. Đêm 10/4/2017, anh ta cho em trai mượn nhà để mời bạn bè về uống rượu.

Rạng sáng hôm sau, do em chồng cùng nhóm bạn gây ồn ào không ngủ được, My kêu cả nhóm đi nơi khác nhậu. Nghĩ vợ có thái độ xúc phạm em mình, Thiện xô chị My ngã đập đầu vào tường. Chị này sau đó đi ngủ còn Thiện mở máy tính bảng xem phim.

Một lúc sau quay sang thấy vợ nằm bất động, người tím tái, Thiện vội đưa đi cấp cứu nhưng chị My đã tử vong. Ban đầu, Thiện khai không biết vì sao vợ chết nhưng sau đó thừa nhận đã đẩy ngã.

Cuối năm ngoái anh ta bị TAND quận 9 tuyên phạt một năm tù, Thiện kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Tại tòa hôm nay, Thiện cho biết không cố ý gây ra cái chết cho vợ. Sau một hồi bị tòa truy vấn, anh ta thừa nhận có tát vợ.

Thẩm phán cho rằng, lời khai ban đầu của bị cáo chỉ xô nạn nhân một lần nhưng tại toà khai nhận việc tát nạn nhân là có sự mâu thuẫn. Ngoài ra, theo kết luận giám định pháp y, chị My bị vật tày tác động nhiều lần dẫn đến chấn thương sọ não gây tử vong.

Bình Nguyên