Cảnh sát bao vây kẻ mang súng, vận chuyển 12 bánh heroin

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an Nghệ An) đang tạm giữ Lê Đăng Thanh (48 tuổi, trú thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Thanh cùng tang vật. Ảnh: Công an cung cấp

Trưa 3/5, Thanh một mình đi xe máy qua xã Tây Sơn, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) và bị cảnh sát siết vòng vây. Trong ba lô của anh ta, cảnh sát thu 12 bánh heroin, một khẩu K59 đã lên nòng.

Theo nhà chức trách, Thanh nằm trong đường dây buôn bán ma túy từ Lào đưa vào Hà Tĩnh làm điểm trung chuyển.