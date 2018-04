Bộ Công an yêu cầu kiểm tra phòng cháy, chữa cháy trên toàn quốc

Ngày 10/4, Bộ Công an ra công điện gửi các đơn vị công an, cảnh sát yêu cầu tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn.

Theo đó, Bộ quyết định tiếp tục mở đợt cao điểm đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy trên toàn quốc; thành lập đoàn liên ngành kiểm tra thực tế một số chung cư, công trình cao tầng để đánh giá công tác phòng cháy.

Đoàn kiểm tra tập trung làm rõ trách nhiệm của chính quyền địa phương, chủ đầu tư, ban quản lý trong việc duy trì hoạt động phòng, chữa cháy; quy chế hoạt động của các ban quản lý, ban quản trị các chung cư, công trình cao tầng.

Bộ trưởng Bộ Công an yêu cầu Công an, Cảnh sát PCCC các đơn vị, địa phương tổ chức tổng kiểm tra, rà soát trên phạm vi toàn quốc, đặc biệt là các công trình công cộng, trung tâm thương mại, nhà cao tầng, siêu cao tầng, cơ sở karaoke, cơ sở kinh doanh xăng dầu, các loại hóa chất dễ cháy nổ... "Phải công khai danh sách các cơ sở mất an toàn về PCCC và có chế tài xử lý nghiêm tất cả các cơ sở vi phạm", công điện nêu rõ.

Bộ Công an yêu cầu lực lượng chức năng sớm kết luận nguyên nhân các vụ cháy nổ. Ảnh: Phạm Dự.

Công điện cũng có nội dung về việc cơ quan điều tra Bộ Công an cùng các đơn vị khẩn trương điều tra, kết luận nguyên nhân các vụ cháy, nổ và làm rõ trách nhiệm của chủ cơ sở, các đơn vị, cá nhân liên quan; những vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật cần xử lý nghiêm, tiến hành các biện pháp tố tụng, sớm đưa ra xét xử để giáo dục, phòng ngừa và răn đe chung.