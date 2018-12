Bộ Công an: 'Thông tin về các vụ án trên mạng xã hội là không chính thống'

Cựu chủ tịch BIDV Trần Bắc Hà bị bắt

Tại họp báo của Văn phòng Chính phủ chiều 3/12, VnExpress đặt câu hỏi việc khởi tố, bắt giam ông Trần Bắc Hà - cựu Chủ tịch Ngân hàng Đầu tư & Phát triển Việt Nam (BIDV) "liên quan tới vụ án cụ thể nào"?

Trả lời, thiếu tướng Lương Tam Quang - Chánh văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an nói, căn cứ kết quả điều tra và tài liệu chứng cứ thu thập được, ngày 29/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tống đạt các quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt, khám xét đối với ông Trần Bắc Hà và 3 người khác.

Bốn người bị khởi tố về tội Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng, theo điều 206 Bộ luật Hình sự 2015; vụ án xảy ra tại chi nhánh BIDV Hà Tĩnh.

"Hiện cơ quan chức năng đang khẩn trương điều tra, củng cố chứng cứ và thu hồi tài sản, khi có kết luận chúng tôi sẽ thông tin công khai", Thiếu tướng Quang nói.

Thiếu tướng Lương Tam Quang trả lời báo chí chiều 3/12.

Phóng viên nêu câu hỏi, trước khi Bộ Công an thông báo bắt ông Trần Bắc Hà thì mạng xã hội đã có thông tin khá chính xác, vậy Bộ Công an nhìn nhận như thế nào về việc này?

Ông Lương Tam Quang khẳng định, "nói thông tin chậm hay không thì chúng tôi là cơ quan thực thi pháp luật, phải làm theo đúng pháp luật. Những thông tin trên mạng xã hội là không chính thống, như vụ bắt ông Trần Bắc Hà trước đây cũng có nhiều thông tin khác nhau làm ảnh hưởng tới thị trường chứng khoán, ngân hàng".

Theo ông, Cổng thông tin điện tử Bộ Công an là nơi đăng tải chính thức các thông tin liên quan tới việc khởi tố vụ án, nên "phóng viên có gọi điện cho tôi trước vài phút để xác nhận thì tôi cũng không thể công bố".

Ông Trần Bắc Hà bắt đầu làm việc tại BIDV năm 1981. Ông đã trải qua nhiều vị trí lãnh đạo của ngân hàng, từ giám đốc một chi nhánh đến phó tổng giám đốc. Tháng 1/2008, ông chính thức giữ chức Chủ tịch HĐQT BIDV cho tới khi nghỉ hưu vào cuối năm 2016.

