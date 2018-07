Bộ Công an đồng loạt bắt 14 ổ cá độ 2.000 tỷ ở Sài Gòn

Đạt bị cho là kẻ cầm đầu đường dây đánh bạc. Ảnh: Công an cung cấp.

Ngày 8/7, Cục Cảnh sát phòng chống Tội phạm công nghệ cao (C50), Cục Cảnh sát Hình sự (C45, Bộ Công an) phối hợp Công an TP HCM ập vào nhiều địa điểm, bắt hàng loạt nghi can trong đường dây đánh bạc trực tuyến do Nguyễn Minh Đạt cầm đầu.

Cùng lúc, các mũi trinh sát khác khám xét nhiều nơi tại Đồng Nai, Hà Nội... bắt giữ ít nhất 10 người liên quan như: Trần Thị Hồng Trinh, Trần Đông Ca, Nguyễn Như Hoàng, Lê Hữu Long, Nguyễn Minh Quang...

Hai nghi can trong đường dây. Ảnh: Công an cung cấp.

Lực lượng chức năng thu giữ nhiều tang vật, tài liệu, hàng chục nghìn USD, ôtô Audi A8, Mazda CX6, Kia Sedona, nhiều sổ tiết kiệm trị giá hơn 10 tỷ đồng... được cho là liên quan hoạt động tổ chức đánh bạc.

Theo điều tra, đường dây của Đạt hoạt động từ năm 2015 thông qua mạng cá độ M88gin.com có máy chủ đặt tại Philippines, với lượng người tham gia trải rộng trên cả nước. Hình thức sát phạt là cá độ thể thao, bóng đá, casino trực tuyến, xổ số...

Người chơi phải nạp tiền qua các tài khoản ngân hàng để được cấp tài khoản trên trang này.

Xe Audi bị thu giữ. Ảnh: Công an cung cấp.

Cảnh sát xác định lượng tiền giao dịch thời gian qua là hơn 2.000 tỷ đồng. Vụ án đang được mở rộng điều tra.

Quốc Thắng