Biên phòng Nghệ An thừa nhận thiếu trách nhiệm nên rừng bị phá

Trước đó ngày 15/12, Công an tỉnh Nghệ An khởi tố bị can, bắt tạm giam Phan Văn Trung (47 tuổi) và Lê Đình Quyết (39 tuổi), đều là trạm trưởng quản lý bảo vệ rừng tại huyện Tương Dương về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Cảnh sát cáo buộc, tháng 3 khi phát hiện gần 190 cây pơ mu bị lâm tặc đốn hạ thì ông Trung là trạm trưởng quản lý bảo vệ rừng phòng hộ xã Tam Hợp; ông Quyết là trạm trưởng quản lý bảo vệ rừng bản Ang (phụ trách rừng xã Lưu Kiền và xã Xá Lượng). Cả hai đã buông lỏng công tác quản lý bảo vệ rừng.