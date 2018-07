Bi kịch gia đình của người đàn bà gây trọng tội với chồng

20 phút gây trọng tội của người đàn bà giận chồng

Ngày 11/7, Công an Hà Tĩnh cho biết đã khởi tố bị can, tạm giam bà Trần Thị Liên (46 tuổi, trú xã Xuân Phổ, huyện Nghi Xuân) để điều tra tội Giết người, theo điều 123 Bộ luật Hình sự 2015.

Theo tài liệu điều tra, trưa 7/6, trong đám giỗ bố chồng, bà Liên bị chồng là ông Phạm Anh Sơn (54 tuổi) say rượu chửi bới, đánh vào đầu nên tức giận nhốt vào buồng, lấy áo sơ mi quấn cổ ông này... Bà sau đó gọi cho các con thông báo bố say rượu bị đột tử, gấp gáp tổ chức mai táng.

Bà Liên khóc tại cơ quan điều tra. Ảnh: C.A

Thượng tá Nguyễn Đăng Hải, Phó công an huyện Nghi Xuân, cho biết cảnh sát nhận tin ông Sơn chết tại nhà riêng, nghi do đột tử. Ban đầu, người nhà không yêu cầu khám nghiệm tử thi, nhưng hai em gái của ông Sơn phát hiện tay chân anh bầm tím nên bí mật báo công an.

Theo Phó công an huyện Nghi Xuân, quá trình lấy lời khai, bà Liên bình tĩnh, đánh lạc hướng điều tra khi nói vết thương trên người chồng do buổi tối hôm đó đi xem bóng đá về, đường trơn nên trượt ngã ở cổng.

Bà Liên khai án mạng xảy ra do mâu thuẫn dồn nén, chất chứa bấy lâu. Trước kia cuộc sống dù khó khăn song đầm ấm. Ba năm nay, cho rằng ông Sơn thường uống rượu, ở bẩn nên bà từ chối "gần gũi". Quan hệ vợ chồng từ đây "cơm chẳng lành canh chẳng ngọt". Cả hai sống ly thân song, ít khi gặp nhau bởi bận đi làm biền biệt.

"Khi không được vợ đáp ứng, ông Sơn thường uống rượu say, ném đồ đạc trong nhà, trách mắng khiến không khí gia đình trở nên ngột ngạt", một điều tra viên cho hay.

Ngôi nhà vừa xây của gia đình bà Liên. Ảnh: Đức Hùng

Từ Đài Loan về nhà chịu tang bố, anh Phạm Anh Đức (21 tuổi) kể bố mẹ sống khá hạnh phúc song ba năm trở lại nay thì không hiểu vì sao lại thường xuyên cãi nhau. Cuộc sống gia đình xáo trộn. "Mỗi khi uống rượu, bố thường nói từ đêm đến sáng", Đức nói.

Các thành viên trong gia đình đều đi làm ăn xa, chỉ ngày Tết hay có công việc quan trọng mới trở về nhà. "Nhà luôn đóng cửa. Có khi cả năm trời, bố mẹ và các con mới được ngồi chung với nhau ăn một bữa cơm", Đức tâm sự.

Sợi dây điện bà Liên dùng để trói chồng. Ảnh: Đức Hùng

Đức cho hay mọi công việc lớn nhỏ đều do mẹ xoay xở, lo liệu, bố đóng góp khiêm tốn. Mẹ thỉnh thoảng tâm sự nói cực khổ, nhưng cố sống. "Hôm qua, ba chị em tới đồn công an gặp, mẹ dặn cố gắng sống cho tốt", Đức sụt sùi.

Theo hàng xóm, dù cuộc sống giữa ông Sơn và bà Liên có nhiều bất hòa song họ luôn hòa nhã với người xung quanh. "Ai cũng rụng rời chân tay khi hay tin. Chỉ mong họ vững tinh thần, sớm vượt qua biến cố này", một người dân nói.