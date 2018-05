Bán cô gái qua Trung Quốc lấy 45 triệu đồng

Ngày 2/5, Công an huyện Tương Dương (Nghệ An) khởi tố bị can, bắt tạm giam Kha Văn Ngọc (54 tuổi, trú huyện Con Cuông, Nghệ An) và Lô Thị Thuyên (54 tuổi, trú huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) về tội Mua bán người.

Thuyên và Ngọc tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an cung cấp.

Thuyên gặp thiếu nữ 23 tuổi ở huyện Tương Dương, nói cần người sang Lào làm công nhân may với giá 5 triệu đồng/tháng.

Tháng 9/2014, Thuyên và Ngọc lừa đưa cô gái ra Móng Cái (Quảng Ninh), giao cho một người khác để nhận tiền công 45 triệu đồng.

Nạn nhân sau đó bị đưa sang Trung Quốc làm vợ một người đàn ông bản địa. Bốn năm khi có một đứa con chung, nạn nhân được chồng cho trở về thăm quê. Về tới Việt Nam, chị này đã làm đơn tố cáo hành vi của Thuyên và Ngọc.

Vụ án đang được điều tra mở rộng.