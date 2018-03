Ban Bí thư chỉ đạo xử lý vụ án 'tổ chức đánh bạc, đánh bạc, lừa đảo, rửa tiền'

Công an Phú Thọ phá vụ án đánh bạc, thu hơn 1.000 tỷ đồng

Ngày 11/3, Ban Bí thư họp dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để nghe Đảng ủy Công an Trung ương và các cơ quan chức năng liên quan báo cáo kết quả điều tra vụ án: "Tổ chức đánh bạc, đánh bạc, lừa đảo, rửa tiền".

Ban Bí thư cho rằng, đây là vụ án có quy mô đặc biệt lớn, sử dụng công nghệ cao, tính chất đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp, nhạy cảm, liên quan đến nhiều người, nhiều ngành, nhiều địa phương; liên quan đến cán bộ của lực lượng Công an, dư luận xã hội đặc biệt quan tâm. Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an đã chủ động, tích cực chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, Công an tỉnh Phú Thọ khởi tố, điều tra vụ án và báo cáo kết quả bước đầu với Ban Bí thư.

Ban Bí thư yêu cầu Đảng ủy Công an Trung ương phối hợp với các cơ quan chức năng chỉ đạo tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, làm rõ trách nhiệm của các đối tượng có liên quan, xử lý nghiêm minh theo quy định của Đảng và pháp luật Nhà nước, với tinh thần kiên quyết, chặt chẽ, khách quan, chính xác, đúng người, đúng vi phạm, đúng pháp luật.

Trước đó tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc của Ban chỉ đạo Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm, ngày 29/1, Phó thủ tướng Trương Hoà Bình cho hay gần đây nổi lên tình hình sử dụng công nghệ cao để đánh bạc qua mạng Internet với quy mô xuyên quốc gia và có giá trị lên đến hàng nghìn tỷ đồng.

“Vừa qua, công an Phú Thọ đã phá được vụ án đánh bạc có tổ chức, xuyên quốc gia; thu được trên 1.000 tỷ đồng. Số ngoại tệ đánh bạc chuyển ra nước ngoài theo thống kê ban đầu ước chừng 3,6 triệu USD”, Phó thủ tướng nói.

Ngoài vụ đánh bạc quy mô lớn này, theo Phó thủ tướng có thể còn nhiều đường dây cờ bạc xuyên quốc gia khác làm số ngoại tệ "chảy ra nước ngoài" mỗi ngày tới vài triệu USD.

Cũng trong tháng một, tại cuộc họp báo của Bộ Công an, phóng viên đã nêu câu hỏi về vụ đánh bạc trên mạng Internet ước tính hàng nghìn tỷ đồng và đang được đồn thổi có liên quan nhiều cán bộ công an, nhà chức trách xác nhận đã giao Công an tỉnh Phú Thọ thụ lý. Vụ án đã được khởi tố.

"Trong quá trình điều tra nếu phát hiện những vấn đề liên quan, lãnh đạo Bộ Công an chỉ đạo phải xử lý nghiêm", đại diện Bộ Công an nói.

Xuân Hoa