Ba cha con lĩnh án vì âm mưu đánh tráo thủ phạm giết người

Kế hoạch nhận tội thay bại lộ khiến ba anh em vướng lao lý / Thanh niên đâm chết bạn thân vì bị chê không biết 'tán gái'

Ngày 27/3, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên sơ thẩm xét xử Nguyễn Doãn Khải (20 tuổi) về tội Giết người. Nguyễn Doãn Vinh (61 tuổi, bố Khải), Nguyễn Doãn Lan (33 tuổi, anh ruột Khải) và Nguyễn Đình Hải (37 tuổi, anh họ Khải) về tội Che giấu tội phạm.

Bị cáo Nguyễn Doãn Khải. Ảnh: Hải Bình.

Theo cáo trạng, tối 31/7/2017 tại nhà văn hoá xã, Khải trêu chọc một người đàn ông và bị anh Nguyễn Tú Hùng (34 tuổi, trú cùng xã) bắt gặp, mắng "là đồ mất dạy".

Khải to tiếng rồi chạy về nhà lấy dao đâm anh Hùng gục tại chỗ. Khuya cùng ngày, nghe Hải thông báo anh Hùng đã chết trong lúc cấp cứu, Khải thú nhận mình là thủ phạm. Ngăn Khải đi đầu thú, anh trai là Lan nói sẽ nhận tội thay. Lan khuyên Hải hãy ở nhà để làm việc giúp bố mẹ trả nợ.

Ông Vinh biết câu chuyện của hai con trai nhưng không can ngăn. Sau đó, Lan được Hải chở xe máy tới cơ quan công an đầu thú. Tuy nhiên "màn kịch" của gia đình này đã bị công an phát hiện.

Tại phiên tòa, các bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội, mong được hưởng mức án nhẹ. HĐXX tuyên phạt Khải 17 năm tù, bồi thường cho bị hại 90 triệu đồng.

Bốn bị cáo nghe tòa tuyên án. Ảnh: Hải Bình.

Bị cáo Vinh và Hải mỗi người 9 tháng tù treo; Lan nhận 6 tháng tù treo, được xác định là người chậm chạp, mắc bệnh tâm thần thể nhẹ.