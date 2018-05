Ba cán bộ trại tạm giam sắp hầu toà do để hai tử tù bỏ trốn

Ba cựu công an bị điều tra thiếu trách nhiệm để tử tù vượt ngục

VKSND Tối cao vừa ra cáo trạng truy tố Nguyễn Văn Kiên, Nguyễn Đức Thắng (nguyên quản giáo trại tạm giam T16, Bộ Công an) và Nguyễn Thái Hoàng (nguyên cảnh sát bảo vệ T16) về tội Thiếu trách nhiệm để người bị giam, giữ trốn, theo Điều 301, Bộ luật Hình sự 1999.

VKSND Tối cao ủy quyền VKSND huyện Thanh Oai giữ quyền công tố tại phiên toà xét xử ba bị can này.

Theo cơ quan công tố, Lê Văn Thọ (Thọ "Sứt) và Nguyễn Văn Tình, bị giam tại buồng số 3, khu D, trại tạm giam T16 (Bộ Công an). Cả hai đang trong thời gian kháng cáo bản án tử hình về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Đầu tháng 9/2017, khi được mở cùm đi vệ sinh, Tình ra ô thoáng tắm nắng và vặn một ốc vít sắt đóng trên tường để thực hiện kế hoạch bỏ trốn cùng Thọ "Sứt". Đêm 10/9 rạng sáng 11/9/2017, lợi dụng mưa gió, cả hai mở được cùm chân, dùng ốc vít mài nhọn để đục tường... thoát ra khỏi buồng giam.

Phát hiện ở chòi gác C của T16 không có cán bộ, Tình dùng áo che camera, sau đó cùng Thọ "Sứt" trốn ra khỏi trại tạm giam. Khoảng 8h15, quản giáo Nguyễn Đức Thắng khi điểm danh, phát hiện ra hai tử tù đã bỏ trốn. Trong hai ngày 16/9 và 17/9/2017, Thọ "Sứt" và Tình bị bắt tại tỉnh Hải Dương và Hòa Bình.

Theo cáo buộc, việc hai tử tù bỏ trốn, trách nhiệm thuộc về hai quản giáo Nguyễn Văn Kiên và Nguyễn Đức Thắng do trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao đã không tuân thủ theo các quy định của pháp luật, quy chế nghiệp vụ của Bộ Công an và trại tạm giam. Các bị can đã thiếu trách nhiệm trong việc quản lý, kiểm tra đối với buồng giam số 3, khu D.

Bị can Nguyễn Thái Hoàng vi phạm quy chế nghiệp vụ về việc canh gác và bảo vệ mục tiêu canh giữ. Bị can đã tự ý bỏ vị trí được phân công tại chòi gác C. Việc này khiến hai tử tù dễ dàng lợi dụng đi qua chòi C, trốn ra ngoài và không bị phát hiện.

VKSND Tối cao ghi nhận, ba bị can thành khẩn khai báo, thừa nhận trách nhiệm, sai phạm. Cả ba cho rằng do thiếu trách nhiệm, chủ quan, không có động cơ cá nhân hoặc tác động từ người khác.

Liên quan việc hai tử tù bỏ trốn, cơ quan công tố xác định, một số cán bộ, chiến sĩ cũng vi phạm nhưng họ không phải trực tiếp quản lý, canh gác, nên chưa đủ đến mức xử lý hình sự. VKSND Tối cao có văn bản kiến nghị trại tạm giam T16, Bộ Công an xem xét, kỷ luật hành chính.

Trước phiên toà xét xử 3 người này, ngày 8/5 TAND Hà Nội sẽ xét xử Thọ "Sứt" và Tình về hành vi trốn trại cùng bốn người có hành vi che giấu.