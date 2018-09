5 cựu công an đánh chết người tại nhà giam giữ lĩnh án

Hai công an bị bắt vì đánh chết thanh niên trong nhà giam / Thanh niên tử vong vì nghi bị dùng nhục hình trong nhà giam giữ

Ngày 13/9, TAND Ninh Thuận tuyên phạt Nguyễn Văn Sáng, Trần Đức Lâm, Nguyễn Phạm Việt Hà, Vũ Ngọc Trường và Hồ Bá Đồng (cựu cán bộ bảo vệ tư Công an TP Phan Rang - Tháp Chàm) mức án 3-7 năm tù về tội Dùng nhục hình.

5 cựu cán bộ bảo vệ tư pháp Công an TP Phan Rang Tháp Chàm tại tòa. Ảnh: Thanh Châu.

Theo cáo trạng, tháng 4/2017, anh Võ Tấn Minh (26 tuổi) bị Công an Ninh Thuận bắt, khởi tố về tội Mua bán trái phép chất ma tuý và bị giam tại huyện Thuận Bắc.

Đến chiều 8/9, nam thanh niên được di lý về nhà giam giữ Công an TP Phan Rang - Tháp Chàm. Lãnh đạo nhà giam giữ phát hiện Minh xảy ra xô xát với bạn tù nên yêu cầu quản giáo đưa đến phòng hỏi cung số 2 làm việc.

Quá trình xét hỏi, hai cựu công an Ngô Văn Sáng và Vũ Ngọc Trường cho rằng bị can quanh co chối tội nên thay phiên nhau tát nhiều cái vào mặt.

Đứng ngoài hành lang, bị cáo Hà và Lâm nghe Minh có lời lẽ xúc phạm đồng nghiệp liền xông vào phòng cầm ống nhựa đánh bị can. Anh Minh sau đó bị nhóm cán bộ công an còng chân, tay vào thành ghế và treo lên cửa sổ.

Sau đó, anh Minh được phát hiện bị thương, tử vong sau khi chuyển đến bệnh viện tỉnh cấp cứu. Trung tâm Pháp y tỉnh Ninh Thuận xác định, nạn nhân chết do đa chấn thương, xẹp phổi gây suy hô hấp...

Tại tòa, HĐXX nhận định, hành vi của các bị cáo là nghiêm trọng, không những xâm phạm đến hoạt động tư pháp mà còn làm xấu hình ảnh ngành công an, gây bất bình trong xã hội.

Tuy nhiên, hành vi này có phần xuất phát từ thái độ không hợp tác của nạn nhân nên mới bộc phát phạm tội. Ngoài ra, các bị cáo có thân nhân tốt nên được hưởng một phần khoan hồng của pháp luật.

