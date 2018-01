3 cán bộ hải quan thoát án tù nhờ Luật Hình sự sửa đổi

Đại biểu Quốc hội lo 'ngân sách đội nón' chảy vào túi cán bộ hải quan

Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao vừa có văn bản gửi Cục Hải quan TP HCM và Đà Nẵng về việc xử lý vi phạm với 3 cán bộ hải quan. Cơ quan này cho biết, theo kết quả điều tra, cơ quan chức năng có đủ cơ sở xác định 2 công chức tại Chi cục Hải quan cửa khẩu Sài Gòn và một cán bộ tại Chi cục Hải quan cửa khẩu Đà Nẵng cấu thành tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, Điều 285, Bộ luật Hình sự năm 1999. Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can các cá nhân này.

Việc không thực hiện trách nhiệm của 2 cán bộ hải quan tại TP HCM đã khiến một doanh nghiệp đưa được hơn 6.250 lốp xe qua sử dụng bán trong nội địa, trị giá hơn 2 tỷ đồng. Tương tự, cán bộ tại Đà Nẵng cũng để gần 8.000 chiếc lốp đã qua sử dụng vào nội địa với trị giá gần 5,3 tỷ đồng.

Tuy nhiên, do thay đổi chính sách hình sự nên hành vi phạm tội của các cán bộ này thuộc trường hợp được áp dụng các quy định có lợi cho người phạm tội. Vì thế, cơ quan này ban hành 2 quyết định hủy bỏ quyết định khởi tố bị can của Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an với các cán bộ hải quan nói trên.

Viện Kiểm sát nhân dân tối cao cũng cho rằng sai phạm của các cán bộ này tuy không bị xử lý hình sự nhưng cần phải xử lý nghiêm bằng các biện pháp hành chính theo Luật Cán bộ, công chức và quy định của ngành hải quan.

Vì vậy, cơ quan này yêu cầu Cục Hải quan TP HCM và Đà Nẵng xử lý 3 cán bộ theo thẩm quyền, gửi kết quả về Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, Cơ quan Cảnh sát điều tra và Toà án nhân dân TP HCM.

Nguyễn Hà