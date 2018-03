3 anh em bị tạm giữ vì xô ngã cảnh sát giao thông

Chiều 1/3, Công an thị xã Thuận An (Bình Dương) đã tạm giữ Nguyễn Văn An (31 tuổi), Nguyễn Văn Nguyên (23 tuổi) và Nguyễn Văn Bình (32 tuổi, cùng quê Thanh Hóa) để điều tra hành vi Chống người thi hành công vụ.

Cảnh sát giao thông bị 3 anh em An xô ngã. Ảnh: Cắt từ video.

Theo cơ quan công an, chiều 28/2, nhóm CSGT thị xã Thuận An điều tiết giao thông tại ngã tư Mỹ Phước - Tân Vạn và ĐT743 phát hiện An xe máy chở vợ không đội mũ bảo hiểm và dừng chờ đèn đỏ không đúng quy định nên nhắc nhở.

An bị cho không chấp hành mà rồ ga xe máy lao thẳng nhóm cảnh sát. Thấy vậy, tổ công tác yêu cầu anh ta dẫn xe vào lề đường để kiểm tra. Cùng lúc, anh và em trai của An chạy xe máy đến, lao vào xô ngã trung úy Nguyễn Minh Châu.

Ngay sau đó, ba anh em An bị Công an phường An Phú cùng tổ tuần tra khống chế đưa về trụ sở. Vụ việc được người đi đường quay video và đăng trên mạng xã hội.

Nguyệt Triều