2.000 cảnh sát bảo vệ an ninh tại lễ hội đền Trần

Từ chiều 1/3, hàng nghìn du khách từ khắp các nơi đổ về Đền Trần (thành phố Nam Định) để dự lễ khai ấn vào ban đêm.

Công an tỉnh Nam Định cho biết đã cử hơn 2.000 cán bộ công an, lực lượng quân sự, bảo vệ dân phố tham gia đảm bảo an ninh trật tự. Năm vòng bảo vệ với 23 điểm chốt được thiết lập. Hàng rào sắt xếp dọc hai bên đường. Lưới B40, barie, cọc tre được dùng để dựng hàng rào an ninh.

Nhiều cán bộ công an mặc thường phục, hòa vào đám đông để kịp thời phát hiện các hành vi của kẻ gian. Vào 18h, toàn bộ quân số sẽ được huy động để bảo vệ xung quanh đền Trần.

Công an lập chốt quanh Đền Trần. Ảnh: Phạm Dự.

Phó Ban tổ chức lễ hội Nguyễn Đức Bình cho biết nhà chức trách đã lắp 16 camera quanh đền Trần. Dữ liệu từ đây được truyền về phòng điều hành tại lễ hội và Công an thành phố Nam Định.

“Việc này giúp chúng tôi phát hiện các trường hợp trộm cắp, ném tiền lẻ hay những hành động phản cảm khác để kịp thời ngăn chặn”, ông Bình nói và khuyến cáo người dân cần cảnh giác, chủ động bảo vệ tài sản.

Công an tỉnh Nam Định cũng tổ chức phân luồng giao thông từ xa để không xảy ra ùn tắc trên quốc lộ 10, đoạn qua lễ hội. Du khách phải gửi xe cách Đền Trần khoảng 500 mét và đi bộ vào khu vực diễn ra lễ hội.

Camera giám sát quanh khu vực diễn ra lễ hội. Ảnh: Phạm Dự.

Lễ hội Đền Trần 2018 được tổ chức từ ngày 26/2 đến 3/3 (tức ngày 11-16/1 âm lịch), trọng tâm là lễ khai ấn lúc 23h15 ngày 1/3.