Xe bọc thép mới của Trump lần đầu làm nhiệm vụ

Xe bọc thép mới của Trump đi vào hoạt động

"Quái thú" The Beast 2.0 xuất hiện trong chuyến đi của Tổng thống Trump tại thành phố New York. Xe đã hoàn tất các thử nghiệm tính năng an toàn sau lần cuối ngụy trang kín mít hồi tháng 4.

Như thường lệ trong mỗi chuyến đi của Tổng thống Mỹ, xe bọc thép chở Trump được dẫn đường, bảo vệ bởi hàng loạt môtô và ôtô chuyên dụng. Hai chiếc limousine giống nhau vẫn là tâm điểm của đoàn xe, nhưng đó không phải mẫu The Beast cũ, mà được thiết kế mới hoàn toàn.

Đoạn video cho thấy The Beast thay đổi toàn bộ thiết kế bên ngoài. Cụm đèn pha mang đậm dáng dấp của một chiếc Cadillac. Một số chi tiết khác trên thân xe lấy cảm hứng thiết kế từ mẫu sedan CT6. Hệ thống treo nâng cao, giúp tài xế thoát được những địa hình khó trong trường hợp khẩn cấp.

Theo hợp đồng giữa cơ quan mật vụ Mỹ và hãng xe General Motors vào năm 2014, số tiền phát triển phiên bản mới của The Beast lên đến khoảng 15,8 triệu USD. Dòng xe này dành riêng cho cơ quan mật vụ Mỹ nên nhiều khả năng không có phiên bản thương mại như xe dành cho Tổng thống Putin.

Xe chống đạn The Beast 2.0 của Tổng thống Trump trong chuyến đi tại New York. Ảnh: Mark Knoller.

Hiện các thông số kỹ thuật của The Beast 2.0 chưa được công bố rộng rãi. Tuy nhiên, các khả năng phòng thủ, bảo vệ dự kiến sẽ tối tân hơn so với phiên bản cũ. Chiếc limousine phiên bản mới có thể bảo vệ tổng thống và những người ngồi trong xe ngay cả khi xảy ra cháy. Lốp xe được gia cường sợi Kevlar vẫn có thể vận hành dù bị đạn bắn vào.

Hệ khung gầm của The Beast 2.0 lấy từ các dòng xe tải nhưng được gia cố thêm để tăng độ chắc chắn và an toàn. Cabin xe được thiết kế để chống chịu các vụ tấn công bằng lựu đạn, vũ khí sinh – hóa học. Bên cạnh đó, xe bảo vệ tổng thống còn trang bị thêm hệ thống hỗ trợ lái xe ban đêm và liên lạc với đoàn xe bảo vệ bằng mạng không dây riêng, có tính bảo mật cao.

Bên trong xe, đội mật vụ bố trí sẵn những túi máu dự phòng, cùng nhóm máu với tổng thống để sử dụng trong những trường hợp khẩn cấp. Ngoài khả năng phòng thủ bị động, một số tính năng phòng thủ chủ động như hệ thống bắn khói, xả dầu gây cản trở các xe truy đuổi hoặc phóng điện từ tay nắm cửa xe.

Tổng thống Trump xuất hiện cùng xe bọc thép mới tại Mỹ. Ảnh: Dan Scavino.

Với khả năng bảo vệ tối đa cho tổng thống, The Beast được ví như một pháo đài di động. Ngoài ra, trong mỗi chuyến đi, cơ quan mật vụ Mỹ thường sử dụng hai chiếc limousine chống đạn giống hệt nhau để tăng thêm khả năng bảo vệ tổng thống.

Như vậy sau hơn 2 năm đắc cử tổng thống Mỹ, Donald Trump đã có xe chống đạn mới. Trước đó, ông sử dụng xe từ thời của cựu tổng thống Obama.

Phương Linh