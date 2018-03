Video tài xế gặp 'ma' lan truyền chóng mặt trên internet

Video tài xế gặp 'bóng ma' lan truyền chóng mặt trên mạng

Theo dữ liệu từ camera hành trình, câu chuyện xảy ra lúc 3h25 ngày 28/3. Tài xế tên Megat, nói rằng anh đang lái xe trên một con đường ở Jalan Bukit Lengkok, quận Kulim, bang Kedah, Malaysia, theo Malaysian Digest.

Video bắt đầu với cảnh ôtô chạy qua đoạn đường vắng và trời tối om. Ngoài ánh đèn pha của chiếc xe, không thấy có nguồn sáng nào khác ở xung quanh.

Đột nhiên, bên lề trái, xuất hiện bóng một phụ nữ đi bộ cùng chiều. Nhân vật này mặc áo đỏ, váy hoa dài chấm gót - kiểu thời trang được cho là khá cổ điển - và bước đi chậm rãi. Gương mặt bị bóng tối che khuất.

Megat hơi mất tự tin nhưng tiếp tục lái xe. Khoảng 100 m trôi qua và người phụ nữ lại xuất hiện, di chuyển cùng chiều, cùng phía lề đường. Lúc này, Megat tỏ ra cảnh giác hơn và nhấn thêm chân ga. Nhưng sau một khúc cua gắt, người phụ nữ lại lọt vào tầm nhìn.

Khá hoảng sợ, Megat thúc ga nhưng 50 m tiếp theo, anh đạp phanh khẩn cấp bởi bóng hình áo đỏ xuất hiện ngay giữa đường. Video kết thúc với cảnh tài xế lùi xe tránh xa "bóng ma".

Video được đăng trên mạng xã hội vào cùng ngày 28/3 và hiện thu hút hơn 19 triệu lượt xem với hơn 31.000 lượt chia sẻ. Hơn 12.400 bình luận với nhiều ý kiến trái chiều. Bên cho rằng câu chuyện có thật, bên lại nói do ai đó dựng lên để dọa người khác, hoặc kiếm "like".

Một kết luận khác được nhiều người đồng tình, rằng đây có thể là teaser của một bộ phim kinh dị sắp công chiếu ở Malaysia, có tên "The Legend of Pontianak". Nhân vật chính, do nữ diễn viên nổi tiếng Nur Fazura Sharifuddin đảm nhiệm, mặc chiếc váy đỏ giống người phụ nữ trong video.

Mỹ Anh

Nguồn video: Facebook