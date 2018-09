Tôi đã chạy thử, so sánh nhiều xe, chốt phương án là Hyundai Elantra 1.6 AT, sau khi đã tham khảo Cerato 1.6AT, Focus Trend, và đang đi Mazda3 1.5. Xin ý kiến của các bạn có nên lấy Elantra hay không, hay lấy Focus Trend độ thêm option? Nhờ tư vấn ưu nhược điểm của Elantra 1.6 AT (tôi không muốn lấy Mazda3 vì sẽ trùng với xe đang chạy). Xin cảm ơn.