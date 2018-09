Toyota sẽ cập nhật Android Auto vào hệ thống giải trí

Màn hình cảm ứng trên một mẫu xe Honda.

Hãng xe hơi Nhật Bản đã xác nhận trang bị hệ thống Android Auto trên những chiếc xe hơi được sản xuất từ tháng 10 tới do nhu cầu cao từ khách hàng sở hữu xe. Trước đó, vào hồi đầu năm nay, hãng này cũng đã tích hợp hệ thống Apple CarPlay trên các mẫu xe mới của mình. Theo Automotive News giải thích lý do chậm trễ trong việc trang bị hệ thống Android Auto, phát ngôn viên Toyota cho biết hãng còn e ngại về vấn đề an ninh liên quan đến hệ điều hành này.

Các thiết bị Android có thể kết nối với hệ thống giải trí Etune trên xe Toyota thông qua hệ thống liên kết thông minh Smart Device Link, hệ thống liên kết này sẽ tập trung vào việc bảo mật. Trước đó, Ford và Toyota đã thành lập liên minh năm ngoái được mô tả là phi lợi nhuận để quản lý phần mềm sử dụng mã nguồn mở sản xuất ứng dụng điện thoại thông minh cho xe hơi. Ngoài ra, Subaru, Suzuki và PSA cũng đang phát triển một hệ thống mã nguồn mở độc lập để sản xuất phần mềm cho xe hơi tránh tình trạng độc quyền từ Android và Apple.

Toyota cũng cho rằng, với các ứng dụng Android Auto hay Apple CarPlay đang làm cho người ngồi sau vô-lăng bị xao nhãng, và thiếu an toàn. Nhưng nhiều khách hàng lại đặt trong tâm là khả năng tương thích của điện thoại với chiếc xe hơi khi quyết định mua xe mới. Cũng theo thống kê từ công ty nghiên cứu Gartner, điện thoại Android chiếm 85,9% thị phần toàn cầu.

Khánh Vân