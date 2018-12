Hơn 17.000 xe Ford tại Việt Nam dính lỗi khoá cửa

Cục Đăng kiểm Việt Nam đã phê duyệt chương trình triệu hồi đối với 2 dòng xe do Ford Việt Nam sản xuất và phân phối, gồm Ranger và Fiesta. Chương trình triệu hồi áp dụng đối với 10.814 chiếc Ranger nhập khẩu từ Thái sản xuất trong thời gian từ 23/5/2011 đến 20/5/2015 và 6.318 chiếc Fiesta sản xuất từ 2/11/2010 đến 15/11/2013.

Ford Fiesta 2013 có thể gặp lỗi khoá cửa.

Những xe sản xuất trong thời gian kể trên có thể gặp hiện tượng chốt khoá cửa (không gồm cửa hậu đối với Fiesta hatchback) không vào khớp hoàn toàn (có thể chỉ khoá một nấc). Trong trường hợp xấu, cửa xe có thể mở ra khi đang chạy, gây mất an toàn cho những người ngồi trong xe.

Nguyên nhân của hiện tượng kể trên do lò xo khoá ngậm cửa xe có thể bị gãy bởi các yếu tố như hoạt động dưới nhiệt độ cao (khoảng 800 độ C), khu vực nhiệt độ môi trường cao và nắng gắt hoặc do đỗ ngoài trời nắng trên 180 ngày. Khi lò xo bị gãy, chốt khoá cửa không vào vị trí khoá.

Ford Việt Nam cho biết hiện tượng này được phát hiện từ các phản ánh của khách hàng. Hãng chưa ghi nhận tai nạn nào liên quan. Đối với những xe đã thay bộ phận này trước đó vẫn nên mang xe đến đại lý, để kiểm tra lại chi tiết thay thế có đúng loại mới nhất hay không.

Ford Ranger đời 2014.

Thời gian bắt đầu thực hiện chương trình triệu hồi từ ngày 29/11/2018 đến hết ngày 30/11/2022. Những xe trong diện ảnh hưởng có thể đăng ký kiểm tra, thay thế miễn phí tại các đại lý uỷ quyền của Ford trên toàn quốc.Thời gian sửa chữa dự kiến khoảng 3 giờ/xe.

Trên một số diễn đàn của người sử dụng 2 dòng xe Ranger và Fiesta nhiều người dùng cho biết đã đăng ký thành công lịch kiểm tra, thay thế bộ phận lỗi với đại lý. Trong khi đó, một số khách hàng tại TP HCM đã thay xong bộ phận lỗi trên 4 cửa xe theo chương trình triệu hồi của Ford.

Ngọc Tuấn