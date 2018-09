Tài xế Hải Dương kiểm tra xe để lăn bánh an toàn mùa mưa

Từ ngày 14/9 đến 16/9, chương trình ''Lăn bánh an toàn'' do hãng lốp Bridgestone tổ chức với sự đồng hành của dầu nhớt Motul lần đầu tiên có mặt tại Hải Dương. Đây là lần thứ 3 thương hiệu dầu nhớt từ Pháp này tham gia chương trình, hướng tới cung cấp cho các chủ xe những kiến thức và kỹ năng bổ ích để sử dụng dầu nhớt và bảo vệ xe đúng cách.

Chương trình "Lăn bánh an toàn" diễn ra từ 14/9 đến 16/9 tại Hải Dương.

Sự kiện "Lăn bánh an toàn" diễn ra trong suốt 3 ngày trong không gian Trung tâm dịch vụ lốp xe du lịch cao cấp B-select Hải Dương, Quốc lộ 5 – K3- P. Nhị Châu, TP. Hải Dương. Tại chương trình, Motul đã giúp chủ xe ôtô phân biệt các loại dầu nhớt khác nhau qua thử nghiệm trực quan những mẫu dầu đã sử dụng, đồng thời tư vấn cách lựa chọn dầu nhớt phù hợp với dòng xe của mình.

Bên cạnh đó, Motul còn giúp các khách hàng kiểm tra tình trạng dầu nhớt của xe bằng thiết bị thử nghiệm dầu nhớt chuyên dụng, từ đó đưa ra những tư vấn chuẩn xác về việc thay thế dầu, nhằm bảo vệ xe cách tối ưu. Đối với xe đến thời hạn cần thay nhớt, hãng sẽ thay thế miễn phí tại sự kiện. Các xe chưa đến thời điểm thay sẽ được tặng bình nhớt Motul 4L hoặc 5L phù hợp với khuyến cáo của nhà sản xuất xe và điều kiện vận hành.

Tham gia chương trình, khách hàng được tư vấn về tình trạng xe, đồng thời được tặng hoặc thay nhớt miễn phí.

Đại diện hãng chia sẻ, trong tình hình mưa và ngập nước liên tục như hiện nay, việc lái xe an toàn và giữ xe hoạt động hiệu quả là điều mà các chủ xe quan tâm. Khi xe bị ngập nước, nhiều tác hại liên quan đến động cơ sẽ xảy ra như: hư hỏng dầu nhớt, xe khó khởi động, tăng tốc kém, khi đạp ga động cơ thường bị hụt hơi hoặc khi di chuyển thì thường bị rung giật. Nếu không bảo trì đúng cách về lâu dài có thể dẫn đến xe chết máy, động cơ gỉ sét và hư hỏng nặng.

Để phòng tránh những rủi ro trên và giúp xe vận hành hoàn hảo, chủ xe cần lưu ý quan sát cẩn thận khi đi qua các khu vực ngập nước. Nếu cần thiết, hãy tắt máy, chờ đến khi nước rút và thât sự an tâm là khả năng bị ngập nước không xảy ra. Trong trường hợp có nghi vấn động cơ bị ngập nước, cần cho xe đến garage kiểm tra kịp thời để thay nhớt, thay lọc nhớt, súc rửa động cơ và có những xử lý cần thiết trước khi quá muộn.

Các kĩ sư MOTUL tận tình chăm sóc ôtô cho người tham gia.

''Lăn bánh an toàn" là một chiến dịch đã được liên tục tổ chức trên cả nước từ năm 2016 cho đến nay bởi hãng lốp xe Bridgestone. Sau ba năm thực hiện, ''Lăn bánh an toàn'' đã chăm sóc hàng ngàn xe ô tô, cung cấp kiến thức và kỹ năng hữu ích đến cho các chủ xe Việt. Đồng hành cùng Bridgestone, Motul mang đến cho khách hàng tham dự chương trình cơ hội chăm sóc xe toàn diện, đảm bảo an toàn trên mọi hành trình.

Thương hiệu dầu nhớt cao cấp hơn 165 năm tuổi

Motul là thương hiệu dầu nhớt cao cấp đến từ Pháp có lịch sử hơn 165 năm. Sở hữu nhiều công nghệ tân tiến, hãng đã và đang xây dựng thương hiệu tại nhiều quốc gia trên thế giới với hệ thống sản phẩm cao cấp chuyên biệt cùng các dịch vụ hỗ trợ được đánh giá cao.

Năm 2018 đánh dấu cột mốc 10 năm xuất hiện tại thị trường Việt Nam của công ty Motul. Tại Việt Nam, Motul cung cấp đa dạng các sản phẩm dầu nhớt với nhiều dòng xe du lịch khác nhau, bao gồm dầu 100% tổng hợp, dầu bán tổng hợp và dầu gốc khoáng.

Đặc biệt, Motul vừa mới ra mắt sản phẩm mới TRD Sport Engine Oil – kết hợp giữa Motul và Toyota Racing Development (TRD). Sản phẩm được nghiên cứu và phát triển với mục đích mang công nghệ và hiệu suất hoạt động vượt trội từ đường đua ứng dụng cho các dòng xe du lịch của Toyota nói riêng và các mẫu xe có yêu cầu tương tự. Dầu nhớt TRD Sport Engine có hai phiên bản dành cho xe máy xăng và xe máy dầu, đặc biệt phù hợp cho các dòng xe có bộ lọc xúc tác và hàm lượng khí thải đạt tiệu chuẩn Euro 4 & 5.

Thông tin chi tiết về sản phẩm của Motul: Website: http://motulvietnam.com/ Fanpage: https://www.facebook.com/MotulVietnam/

Phạm Vân