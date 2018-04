Ford Focus 2019 lột xác thiết kế

Sau hai thập kỷ, Focus bước sang thế hệ thứ 4 với nhiều thay đổi. Xe có các biến thể sedan, hatchback và wagon. Ở thị trường quốc tế, dòng xe này có tùy chọn động cơ xăng và dầu.

Thay đổi đầu tiên nằm ở hệ khung gầm C2 mới giúp tăng độ an toàn và nâng tính khí động học, quan trọng nhất là thêm không gian nội thất khi trục cơ sở tăng 53 mm so với thế hệ cũ. Focus 2019 cũng nhẹ hơn khoảng 99 kg, có hệ số khí động học thấp nhất trong phân khúc. Hãng xe Mỹ cho biết Focus có mức tiêu thụ nhiên liệu và lượng khí thải CO2 giảm 10% so với trước đây.

Focus 2019 thay đổi nhiều về thiết kế.

Thiết kế của Focus 2019 thay đổi rõ nét ngay ở diện mạo, theo hướng hiện đại hơn. Đèn pha LED trên các phiên bản cao cấp tích hợp đèn chạy ban ngày kiểu dáng khá giống sản phẩm của Audi. Hệ thống đèn xe tự động bật/tắt và điều chỉnh góc chiếu.

Bộ la-zăng hợp kim kích thước 16 inch là trang bị tiêu chuẩn, một số phiên bản cao cấp sử dụng loại kích thước 17 inch và 18 inch. Tại thị trường châu Âu, Focus có các phiên bản Vignale, ST-Line, Active và Titanium. Khách hàng có thể chọn giữa 3 màu sơn ngoại thất.

Nội thất thay đổi nhiều. Bảng táp-lô thiết kế thành đường thẳng khiến cabin có cảm giác rộng hơn. Loại vật liệu mềm phủ trên táp-lô và cửa kết hợp cùng một số chi tiết hoàn thiện kiểu nhám kim loại.

Không gian cabin Focus 2019 thay đổi nhiều.

Chính giữa bảng điều khiển trung tâm là màn hình hiển thị cảm ứng dạng đứng, khá giống với EcoSport thế thệ mới. Trong khi đó, cần chuyển số có dạng núm xoay, theo phong cách các mẫu xe của Jaguar - Land Rover.

Focus 2019 trang bị nhiều công nghệ an toàn và tiện nghi hơn so với thế hệ trước. Người lái tiếp nhận các thông tin vận hành thông qua màn hình HUD, có thể điều chỉnh mức độ sáng phù hợp.

Yếu tố tự động cũng được đưa nhiều lên Focus 2019. Hệ thống Ford Co-Pilot360 tăng thêm tính an toàn, trải nghiệm lái và dừng đỗ xe. Các công nghệ kiểm soát hành trình thích ứng, nhận diện biển báo tốc độ và hỗ trợ giữ làn đường sẽ tăng thêm tiện ích cho người điều khiển.

Các công nghệ an toàn khác trên Focus 2019 có thể kể đến hỗ trợ đỗ xe/ra khỏi bãi đỗ chủ động, cảnh báo va chạm, cảnh báo điểm mù, camera góc rộng phía sau. Xe lắp hệ thống thông tin-giải trí SYNC 3, hỗ trợ sạc không dây, tương thích kết nối Apple CarPlay và Android Auto, hệ thống âm thanh 10 loa 675 W.

Focus 2019 có lựa chọn động cơ EcoBoost 1.0, EcoBoost 1.5. Hai tùy chọn động cơ diesel gồm EcoBlue 1.5 và EcoBlue 2.0, đi cùng hộp số tự động 8 cấp hoặc số sàn 6 cấp.

Phiên bản EcoBoost 1.0 có công suất 98 mã lực và 123 mã lực, bản EcoBoost 1.5 có công suất 148 mã lực và 179 mã lực. Trong khi đó, động cơ EcoBlue 1.5 có công suất 93 mã lực và 118 mã lực, EcoBlue 2.0 công suất 148 mã lực.

Tại Anh, Focus 2019 có giá từ 25.425 USD. Tại thị trường Việt Nam, Focus hiện vẫn ở thế hệ cũ, cạnh tranh với các đối thủ Mazda3, Toyota Corolla Altis.

Phương Linh

Ảnh: Ford