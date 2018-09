Thứ hai, 17/9/2018, 12:30 (GMT+7)

Thiết bị đeo trên người có thể biến thành ghế ngồi

Khung di động LEX do công ty Singapore chế tạo giúp người dùng ngồi mọi lúc mọi nơi và tránh bị đau lưng.

Theo In The Know