Tấn công voi con, sư tử bị voi mẹ đuổi chạy thục mạng

Thấy con ngủ say bất động, voi mẹ vội kiểm tra hơi thở

Voi mẹ thể hiện cử chỉ quan tâm lo lắng giống như con người khi kiểm tra đứa con đang nằm ngủ của nó có còn sống và khỏe mạnh không bên hồ nước ở Thái Lan, Mirror hôm qua đưa tin. Ban đầu, voi mẹ vươn vòi chạm nhẹ lên ngực voi con, sau đó nó tới gần hơn để kiểm tra xem voi con có phải đang thở không.

Nằm trong số những động vật thông minh nhất trên Trái Đất, voi có thể biểu hiện nhiều sắc thái cảm xúc như giận dữ, vui mừng và buồn thương. Chúng đang bị đe dọa trên khắp thế giới, chủ yếu do nạn săn trộm để lấy ngà. Số lượng voi giảm mạnh trong thế kỷ 20 do bị săn giết và bị con người cạnh tranh tài nguyên. Biến đổi khí hậu cũng góp phần tác động tới khả năng sống sót của loài voi do môi trường chúng sống trở nên ngày càng khô và nóng hơn.

Leslie A. Temanson, cựu giám đốc chương trình tình nguyện ở Thái Lan Friends for Asia, là người ghi hình video. "Mẹ luôn là mẹ, bất kể là loài nào. Con voi mẹ này ân cần kiểm tra voi con đang ngủ, rất giống điều một người mẹ có thể làm với đứa con say giấc của mình", Temanson nói.

Các nhà khoa học phát hiện voi có tổng cộng 300 tỷ nơron thần kinh, nhiều như não người, cho thấy xu hướng tiến hóa đồng quy. Chúng có thể bộc lộ hành vi đau buồn, bắt chước, nô đùa, hợp tác, thể hiện lòng vị tha, đồng cảm, ý thức, trí nhớ, biết sử dụng công cụ và giao tiếp.